ARTIK SÖZ İSTİYORUZ

KKTC Futbolcular Derneği Başkanı Hüseyin Sadıklar, dernek başkanlığını Fırat Ersalan’a devretmeye hazırlandığı şu sıralarda gazetemiz Havadis’e açıklamalarda bulundu

BİZİ YOK SAYMAYINIZ: “Futbol konusunda bizim dışımızda, Federasyon, Kulüpler Birliği ve Antrenörler Derneği fikirlerini, planlarını söylüyorlar. Ancak futbolular olarak artık sessiz kalmayacağız. Çünkü futbolunun olmazsa olmazıyız yani en büyük unsuruyuz. Emeğimize ve değerlerimize gereken saygıyı istiyoruz. Esas söz verilmesi gereken biz futbolculardır”

YENİDEN FAALİYETE GEÇİYOR: İki yıla yakın faaliyet yapmayan ve tüzüğünde gerekli güncellemeleri zamanında yerine getirmediği için Kaymakamlığa devredilen KKTC Futbolcular Derneği, bayram sonrası bazı futbolcuların girişimi ve Kaymakamlık yetkililerinin de katkısı ile yeniden faal duruma geçecek

Yeni yasalara göre tüzüğünde güncelleme yapılmadığı için Kaymakamlığa devredilen KKTC Futbolcular Derneği, bayram sonrası futbolcuların girişimi ve kaymakamlık yetkililerin de katkısı ile yeniden faal duruma geçecek.

KKTC Futbolcular Derneği Başkanı Hüseyin Sadıklar gelinen süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken şunları belirtti: “Maalesef uzun bir süredir Dernek olarak bazı gereklilikleri yerine getiremedik. İki yıla yakın faaliyet yapmadık. Bu konuda hatalıyız. Öz eleştirimizi yapmak durumundayız. Ancak artık buna dur demenin zamanı geldi. Tüzükte yeni yasaya göre güncelleme yapmadığımız için Kaymakamlığa devredilen Dernek gerçek sahipleri olarak biz futbolculara tekrardan devredilecek. Artık daha aktif bir dernek olacağız.”

“Fırat’ın yanında olacağız”

Yeni dönemde aday olamayacağını belirten Hüseyin Sadıklar arkadaşları ile yaptıkları görüşmeler sonrasında Cihangir futbolcusu olan arkadaşları Fırat Ersalan adaylığında hem fikir olduklarını ifade eden Sadıklar şöyle devam etti: “Tüzüğümüzü tekrardan Kaymakamlığa sunduk ve cevap geldikten sonra genel kurul tarihini belirleyeceğiz. Büyük ihtimal bayramdan sonraki hafta bu iş tamamlanır. Birçok arkadaş ile bu konuyu konuştuk. Fırat Ersalan isminde karar kıldık. Benim gibi birçok isim Fırat’ı destekliyor. Ben de gerekirse Fırat’ın yönetiminde yer alacağım ve arkadaşıma her zaman destek olacağım.”

“Esas söz verilmesi gereken biz futbolculardır”

Gelinen aşamada gerek Kulüpler Birliği olsun gerekse Antrenörler Derneği olsun futbol konusunda birçok açıklamaların yapıldığını gördüklerini söyleyen Sadıklar son olarak şunları belirtti: “Futbol konusunda bizim dışımızda, Federasyon, Kulüpler Birliği ve Antrenörler Derneği fikirlerini, planlarını söylüyorlar. Ancak futbolular olarak artık sessiz kalmayacağız. Çünkü futbolunun olmazsa olmazıyız yani en büyük unsuruyuz. Emeğimize ve değerlerimize gereken saygıyı istiyoruz. Esas söz verilmesi gereken biz futbolculardır”