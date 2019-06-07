Uçaner, “uçacağız”

HEDEF ÜST SIRALIR: Göçmenköy’ün tecrübeli kaptanı Kemal Uçaner, ilerlemiş yaşının bir engel teşkil etmediğini ve çalışanın her şeyi başarabileceğine inandığını söyledi. Süper Lig’de hedeflerinin üst sıralar olduğunu ve bunun için de çok çalışıp ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti

JOHN OKOLİ, REŞİT ERİŞİK VE ÖMER GÜL TAMAM: Gönyeli’nin golcü futbolcusu John Okoli, bonservisi Yenicami’de bulunan Reşit Erişik ve Çetinkaya’dan Ömer Gül transferlerinin kesinleştiğini belirten Kemal Uçaner, bunların yanında; Muammer Tip, Rahmi Çelik, Serkan Karaoğlan, Ozan Moroğlu, Lawal, Joseph ve Mehmet Göktaş’ın da transfer listesinde olduğunu belirtti

K-Pet Süper Lig’e şampiyon olarak çıkan Göçmenköy yeni sezon hazırlıklarına Nicosia Betting Direktörü Abullah Uluçhan’ın katkılarıyla başladı. Göçmenköy’ün tecrübeli kaptanı Kemal Uçaner, hedeflerinin üst sıralar olduğunu ve bunun için de çok çalışacaklarını ifade etti. Uçaner,. Takımlarının iyi mücadele eden ve seyir zevki yüksek maçlar oynayanbir takım olduğunu söyleyen Uçaner, transfer konusuna da değindi.

John Okoli, Reşit Erişik ve Ömer Gül tamam

Kaptan Uçaner, Gönyeli’nin golcü futbolcusu John Okoli, bonservisi Yenicami’de bulunan ve geçtiğimiz sezon Göçmenköy’de kiralık olarak forma giyen Reşit Erişik ve Çetinkaya’dan Ömer Gül transferlerinin kesinleştiğini belirtti. Kemal Uçaner bunların yanında; Binatlı’dan Muammer Tip ve Rahmi Çelik, Gönyeli’den Serkan Karaoğlan, Yenicami’nin kalecisi Ozan Moroğlu, Baf’tan Lawal Murtadah, Joseph Obidiaso ve Mehmet Göktaş’ın transfer listesinde olduklarını söyledi.