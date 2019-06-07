Emre Özsin yine kiralık

EMRE’YE YOĞUN İLGİ:

Mağusa Türk Gücü, Emre Özsin’i kadroya dahil etmeyip bu sezon da kiralık vereceğini açıklamasından sonra, bazı Süper Lig ve 1. Lig takımları Emre’yi kiralamak için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu öğrenildi

Geçen sezon Mesarya Kulübü’nde kiralık statüde forma giyen Mağusa Türk Gücü (MTG) futbolcusu Emre Özsin, 2019-2020 sezonunda da yine kiralık olarak başka bir takımda görev alacak. Yeni dönemde de Mağusa Türk Gücü kadrosunda düşünülmeyen Emre, Çetinkaya’dan büyük umutlarla transfer olmuştu. 2019-2020 sezonunda da kiralık futbolcular listesinde olacağından dolayı genç futbolcu için Mesarya yine zemin yoklayacak. Mesarya ile anlaşılmaması durumunda MTG diğer kulüplerin tekliflerine bakacak.

Emre Özsin için bazı Süper Lig ve 1.Lig takımları ilgilenirken özellikle Hamitköy ve G.Gücü gibi takımların daha ısrarcı olduğu öğrenildi.