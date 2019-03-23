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Arnavutluk’ta Panucci dönemi sona erdi

23 Mart 2019

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’ndaki ilk maçında Türkiye’ye 2-0 yenilen Arnavutluk Milli Takımı’nın teknik direktörü Christian Panucci’nin görevine son verildiği açıklandı.

Arnavutluk Futbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamada, İtalyan teknik adam Panucci’nin resmen görevine son verildiği belirtildi.Açıklamada, Panucci’ye şimdiye kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken, kariyerinde başarı temennisinde bulunuldu.

Öte yandan, Arnavutluk Futbol Federasyonu Sözcüsü Andi Verçani, Panucci’nin yerel saat ile 11.35’te ülkeden ayrılacağını söyledi.

Türkiye ile yapılan maçta Arnavut taraftarlar takımın gösterdiği kötü performans nedeniyle Panucci’ye tepki göstermiş, basın toplantısında da Panucci istifa etmeyi düşünmediğini vurgulamıştı.

Arnavutluk’un 25 Mart Pazartesi deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaya takımı teknik ekipte bulunan Ervin Bulku ve Sulejman Mema’nın hazırlayacağı ifade edildi.

Christian Panucci, Arnavutluk Teknik Direktörlüğü görevine Temmuz 2017’de getirilmişti.

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