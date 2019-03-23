Ekonomi

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Mart 2019 dolar – euro fiyatları)

23 Mart 2019
döviz

Dolar/TL haftanın son işlem gününü 5,46 seviyesinden kapattı. Yurtdışı piyasalardaki işlemlerde gece saatlerinde 5,84’e kadar yükselen dolar/TL, biraz gevşeyerek 5,76 geldi. İşte dolar ve euroda son rakamlar…

Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5,40’lara kadar inen ancak sonradan yönünü yukarı çeviren dolar gece saatlerinde yurtdışı piyasalarda 5,84 seviyesini gördü.

Türkiye piyasaları kapandıktan sonra oluşan işlemlerde euro/TL ise 6.60’a kadar yükseldi. TSİ 09.30 itibariyle dolar/TL 5,76; euro/TL ise 6,53’ten işlem gördü.

MERKEZ’İN HAMLESİ FRENLEYEMEDİ 

Merkez Bankası’nın dün saat 16.00’da bir hafta vadeli repo ihalesini ara verdiği açıklaması sonrası kur ilk etapta 5,58’li seviyelerden 5,55’e gerilemişti.

Önceki gün 5,42 – 5,48 bandında işlem gören dolar/TL, haftanın son işlem gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 5,4655’ten tamamlamıştı.

Piyasalarda ABD-Türkiye ilişkileri yakından takip ediliyor.

BİST’TEKİ KAYIP YÜZDE 3,45

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 3,45 değer kaybıyla haftayı 99.835,31 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.572,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,64, holding endeksi yüzde 2,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran kazandıran yüzde 0,45 ile ticaret, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

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