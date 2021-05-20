Arkeologlar, Cerne Abbas Devi’nin sırrını çözdü: “Herkes yanılıyormuş”

Arkeologlar, İngiltere’de bir yamaca kazınmış 55 metrelik dev çıplak adam figürünün sırrını çözdü. Doğurganlıkla ilişkilendirilen figürün yaklaşık 10. yüzyılda yapıldığı ortaya çıktı.

Şimdiye kadar bilim insanları, İngiltere’nin güneybatısındaki Dorset’te bir yamaçta, elinde orantısız derecede büyük bir sopayla resmedilen figürün, Roma döneminde veya hatta 17. yüzyılda yapıldığını düşünüyordu.

Ancak Birleşik Krallık’ın tarihi eserleri ve doğal güzellikleri koruma kurumu U.K. National Trust’ın yürüttüğü yeni bir arkeolojik çalışma, Cerne Abbas Devi isimli figürü 10. yüzyıla, geç Sakson dönemine kadar dayandırdı.

Bu, arkeoloji dünyası açısından için şaşırtıcı bir keşif oldu. Zira figürle ilgili bilinen en eski referans 1694’e aitti. Bu da figürle ilgili yüzlerce yıllık tarihi belgelerin bir şekilde gözden kaçtığı anlamına geliyor.

Çalışmaya katılan bağımsız jeoarkeolog Mike Allen, “Bu beklediğimiz bir şey değildi” dedi ve ekledi:

Herkes yanılıyormuş. Bu da bu sonuçları daha da heyecan verici hale getiriyor.

Dev figür, İngiltere’nin güneyindeki Cerne Abbas köyüne bakan bir yamaçta hendekler kazılıp sonra beyaz tebeşirle doldurularak yapılmıştı.

Yeni araştırmada figürün hem ayak tabanlarını hem de dirseklerini kazan araştırmacılar, topladıkları toprak örneklerini inceledi.

Ekip, tebeşirde ve hendeklerin yanındaki toprakta kuvars taneleri aradı. Optik olarak uyarılmış lüminesans tarihlemesi adı verilen bir yöntemle bu kuvars tanelerinin güneş ışığına en son ne zaman maruz kaldığını belirleyebildi.

Bulgular, en eski tebeşiri MS 650 ile 1310 arasına tarihlendirdiler. Dev muhtemelen bu tarihler arasında bir noktada yaratılmıştı.

Uzmanlar figürün muhtemelen bu aralığın ortasına denk gelen M.S. 980’da yapıldığını düşünüyor.

National Trust’ın kıdemli arkeologlarından Martin Papworth, “Yakındaki Cerne Manastırı M.S. 987’de kuruldu. Bazı kaynaklara göre manastır, yerlileri ‘Heil’ veya ‘Helith’ diye bilinen bir Anglo Sakson tanrısına duydukları inançtan vazgeçirmek için kurulmuştu” diye konuştu.

Bu da “Dev, aslında bu tanrının bir tasviri miydi?” sorusunu akla getiriyor.

Uzmanlar gelecekteki araştırmalarla figürün yapıldığı tarih aralığını daraltmayı umuyor.