Okyanus kıyısında yaşayan memelilere dair bilinen en eski ayak izleri bulundu

Utah Üniversitesi’nden jeolog Anton Wroblewski ve Teksas Doğal Kaynaklar Enstitüsü’nden uygulamalı biyolojik çeşitlilik uzmanı Bonnie Gulas-Wroblewski, keşfettikleri fosil izleriyle ilgili çalışmayı Scientific Reports dergisinde yayımladı.

Yayımlanan makaleye göre, ABD’nin Wyoming eyaletinde tarih öncesine ait fosillerin bulunduğu ve eskiden okyanus kenarında bulunan Hanna Oluşumu’nda keşfedilen izler, iki memeli hayvanın ayak izlerinden oluşuyor. Hayvanlardan birinin soyu tükenmiş memeli türlerinden Coryphodon olduğu düşünülüyor. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki alanda bulunan izlerin, 58 milyon yıl öncesine ait olduğu kaydedildi.

Ayak izi gibi fosil kalıntılarının organizmalar ve çevre arasındaki ilişkiye dair tek başına fosillerin sağlayamayacağı bilgiyi sunduğunu kaydeden Anton Wroblewski, “Bu örnekte fosil izleri, kanatlı olmayan dinozorlar yok olduktan sadece 8 milyon yıl sonra büyük cüsseli memelilerin deniz çevresini düzenli olarak kullandığını gösteriyor” dedi.

Paleontologların 30 yıldır bölgede çalışma yürüttüğünü ancak daha çok kemik ve fosil aradıklarını ve ayak izlerini fark etmediğini söyleyen Wroblewski, izleri ilk defa 2019’da gördüğünü belirtti.

İzlerin Paleojen Dönem’de yaşayan memelilerle ilgili dünyada keşfedilen dördüncü fosil izi olduğu kaydedildi. Bu keşif öncesinde deniz kenarında yaşamış memelilere ait bilinen en eski kanıt 9,4 milyon yıl öncesine aitti.