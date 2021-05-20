26 yıllık devir kapanıyor: Internet Explorer kapatılıyor

26 yıllık devir kapanıyor…

Microsoft, Internet Explorer’ın kullanımına son vermeye hazırlanıyor.

Bir zamanların en popüleriydi

ABD’li yazılım şirketi Microsoft’un, ilk olarak 1995 yılında kullanıma sunduğu internet tarayıcısı Internet Explorer uzun yıllar en popüler tarayıcı olarak kullanıldı. Ancak Internet Explorer, zaman içinde tahtını, farklı tarayıcılara kaptırdı ve daha az kullanılmaya başlandı. Hatta, Internet Explorer’ın pazar payı yüzde 2’nin altına indi.

Son tarih 15 Haziran 2022

Bunun üzerine Microsoft harekete geçti. Internet Explorer’ın kullanımını kaldırmayı planladığını açıkladı.

Mevcut sürümün Windows yazılımının belirli sürümleri için 15 Haziran 2022’den itibaren desteklenmeyeceği belirtildi.