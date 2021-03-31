Arıklı: Oktay her gelişinde bir müjde veriyor…

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, TC Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay’ın KKTC’ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili değerlendirmesinde, Oktay’ın her ziyaretinde bir müjde verdiğine dikkat çekti ve 40 bin doz aşı getireceği ihtimalinden bahsetti.

Bakanlığından verilen bilgiye göre, BRT’de katıldığı bir programda konuşan Erhan Arıklı, gündemden düşmeyen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin 27 Nisan’da Cenevre’de gerçekleşecek 5+1 toplantıdan önce Kıbrıs sorununun Türkiye ve KKTC kamuoyunun gündemine gelmesi için çekildiğini söyledi.

Arıklı, Fuat Oktay’ın galaya katılmak için gerçekleştireceği KKTC ziyareti kapsamında, Güvercinlik’te yapılması düşünülen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çok önemsediği ve ciddi kaynak ayırdığı Organize Sanayi Bölgesini de yerinde inceleyeceğini belirtti.

Dizi hakkında konuşan Başbakan Yardımcısı Arıklı, dizi üzerinde kamuoyu algısı yaratılmaya çalışıldığını ancak nafile olduğunu söyleyerek, “spekülasyonlar bitmez” dedi.