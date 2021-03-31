31’i yerel toplam 35 yeni vaka

“Toplam 6778 test yapıldı, 31’i yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6778 olup, 31’i yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .31 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-2 / Değirmenlik-1 / Yenikent-1/ Ortaköy-1 / K.Kaymaklı-1

Girne

Girne Merkez- 2 / Alsancak-5

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -3 / Görneç-1 / Baykal-5 / Çanakkale- 1 / Sakarya-2 / Ergenekon Köyü- 1 / Gülseren-1 / Karakeşliler Bölgesi- 1

İskele

Dipkarpaz-1/ İskele Merkez-1

31 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6778

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 31

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 746.293

Toplam Vaka Sayısı: 4404

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3959

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 419

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3