Ares’liler Dünya Şampiyonası’nda

Ares Spor Kulübü’nün IRONMAN triatletleri Cem Dağdelen ve Hüseyin Arhan “Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası”nda mücadele etmek üzere Güney Afrika’ya uçuyor

Ülkemizin başarılı triatloncuları ve ayni zamanda Türkiye şampiyonları olan Ares Spor Kulübü’nün sporcuları Cem Dağdelen ile Hüseyin Arhan, Güney Afrika’da yapılacak Nelson Mandela Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası’na katılmak üzere bugün adadan ayrılıyor.

Yüzme-bisiklet ve koşu parkurlarının arka arkaya geçilerek en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışılan triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafesi olan Ironman 70.3 yarışında sporcular 1.9 kilometre yüzüyor, 90 kilometre bisiklet sürüyor ve akabinde 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışıyor.

Türkiye’de 2017 yılında yapılan Ironman 70.3 yarışında yaş kategorisinde elde ettiği derece ile Dünya Şampiyonası’na slot kazanan Cem Dağdelen ve Haziran ayında Almanya’da katıldığı Ironman 70.3 yarışında slot kazanan Hüseyin Arhan, Dünya Şampiyonası’nda yarışacak ilk Kıbrıslı Türk triatletler olacak.

Güney Afrika, Port Elizabeth kentinde1-2 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Nelson Mandela Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası’nda, sadece slot kazanarak katılım hakkı elde eden Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce sporcu yarışacak.

Dünya şampiyonasında yarışarak yeni bir ilke imza atacak olan Ares’in Ironman sporcularına kulüp başkanı Ahmet Özsoy da eşlik edecek.