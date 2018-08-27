GHE yabancılara odaklandı

K-Pet Süper Ligin Girne bölgesi takımlarından Girne Halk Evi’nde yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan da takıma yapılacak olan takviyeler konusunda çalışmalar sürüyor

ERCİYAS: İKİ YABANCI DAHA ALACAĞIZ

Girne Halk Evi Başkanı Bülent Erciyas, transferler ve takımın son durumu ile ilgili Havadis’e konuştu. Erciyas, “Geçen sezon da aramızda olan Rum kaleci Athos Chrysostomou ile yeniden anlaştık. İki yabancı daha alacağız. Şu an biri orta saha, biri de defans olmak üzere iki yabancı deniyoruz. Beğenmezsek başka yabancı oyuncular getirip onları da gözlemleyip son kararımızı vereceğiz.” dedi

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Ligin Girne bölgesi takımlarından Girne Halk Evi’nde yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan da takıma yapılacak olan takviyeler konusunda çalışmalar sürüyor.

Son günlerde yabancı transferlerine odaklanan Girne Halk Evi yönetimi, mevcut Rum oyuncu Athos Chrysostomou’nun yanına iki isim daha eklemeyi planlıyor.

Athos’un yanına 2 yabancı daha

Girne Halk Evi Başkanı Bülent Erciyas, transferler ve takımın son durumu ile ilgili Havadis’e konuştu.

Bülent Erciyas, yabancı kontenjanında şu an sadece Rum kaleci Athos Chrysostomou’nun kadrolarında bulunduğunu ve kalan iki yabancı kontenjanı için de denemelerin sürdüğünü belirtti. Erciyas şöyle devam etti: “Üç yabancı hakkımızdan şu an itibarı ile sadece birini doldurduk. Geçen sezon da aramızda olan Athos Chrysostomou’ya bu sezon yine kaleyi emanet ettik. İki yabancı daha alacağız. Bu günlerde bir orta saha ve bir de defans hattında görev alan iki yabancı deniyoruz. Bu futbolcuları hazırlık maçlarında gözlemliyoruz. Zaman kaybetmemek adına 1-2 yabancı daha getirerek onları da gözlemleyip son kararımızı vereceğiz.”

“Yerli transferde yeni takviyeler olabilir”

Yerli transferde birçok isim ile anlaştıklarını belirten Başkanı Bülent Erciyas, başka takviyelerin daha olabileceğinin sinyallerini verdi. Erciyas şunları belirtti: “Şenol Hızlıoğlu, Mahmut Erkan ve Ertaç’ın yanı sıra kiralık statüsünde Ocak’tan Serkan, Doğan’dan Yunus, Esentepe’den Kürşat ve Alsancak’tan Özgür ile kadromuzu güçlendirdik. Bir iki futbolcu için daha girişimde bulunduk ancak futbolcuların kulüpleri ile anlaşamadık. Başka alternatiflerimiz var. Bunları da değerlendireceğiz.”

“Hazırlık maçları bizim için çok önemli”

Takımın son durumunu görme adına hazırlık maçlarına önem verdiklerini ifade eden Erciyas, sezon açılışına kadar birçok maç yapacaklarını açıkladı. İlerleyen günlerde Çetinkaya, Düzkaya ve MTG ile hazırlık maçlarına çıkacaklarını açıklayan Erciyas bu maçların günlerini yakın zamanda ayarlayacaklarını belirtti.