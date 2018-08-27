Atatürk Stadı yemyeşil

Futbolda özellikle Süper Lig maçları ile final niteliğindeki karşılaşmalara ev sahipliği yapan Atatürk Stadı’nın çim zemine yeni sezon öncesi özenle bakılıyor

2018-2019 sezonunda Yenicami, Çetinkaya ve Gönyeli takımlarının ev sahibi olacağı maçların yapılacağı Atatürk Stadı’nda Gençlik Gücü’nün de oynama ihtimali var.

Spor Dairesi ile Futbol Federasyonu yapacağı istişare sonrasında başkent takımlarının ev sahibi olacağı maçların oynanacağı sahalar netleştirilecek. Yeni sezonda her hafta ortalama 2 maçın Atatürk Stadı’nda oynanacağı tahmin ediliyor.

Cuma ve Pazartesi günleri dahil gece maçlarına da ev sahipliği yapacak olan Atatürk Stadı’nın çim zemini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sezonun başlamasına yaklaşık 3 hafta kala çok iyi duruma geldi. Spor Dairesi’nin kontrolünde bakımı yapılan sahanın görevli personeli büyük özveri ile zemine bakıyor.

Fotoğraf: Ahmet ÖZSOY