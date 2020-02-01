FutbolSpor

Arda Turan Süper Lig’de kulüpsüz kaldı

1 Şubat 2020

Medipol Başakşehir’den ayrıldıktan sonra uzun bir süre eski takımı Galatasaray ile adı anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı ekibe imza atamamasının ardından Süper Lig’de kulüpsüz kaldı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Turan’ın transferin açık olduğu liglerden bir takıma imza atması bekleniyor.

Gözünü yurt dışına diken deneyimli oyuncunun, bugün itibariyle transfer süreci devam eden Birleşik Arap EmirlikleriÇek CumhuriyetiPortekizAvusturyaArjantinRusyaÇin ve Japonya gibi ülkelerden bir takıma imza atması düşünülüyor.

Bu ülkelerden bir takımla da anlaşamazsa sezonu takımsız geçirecek olan Arda Turan’ın, futbolu bırakması bekleniyor.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Şampiyonluk için geliyorlar

Şampiyonluk için geliyorlar

29 Ocak 2020
Photo of Sporcular donuyor

Sporcular donuyor

29 Ocak 2020
Photo of Arda Turan’dan Galatasaray ve transfer açıklaması

Arda Turan’dan Galatasaray ve transfer açıklaması

28 Ocak 2020
Photo of Christian Eriksen, Inter’e transfer oldu

Christian Eriksen, Inter’e transfer oldu

28 Ocak 2020
Photo of Off-Road şampiyonları ödüllerini aldı

Off-Road şampiyonları ödüllerini aldı

28 Ocak 2020
Photo of Son kozlar oynandı

Son kozlar oynandı

28 Ocak 2020
Photo of Zirvedekiler puan kaybetti

Zirvedekiler puan kaybetti

28 Ocak 2020
Photo of Smaçlar Denktaş için atılıyor

Smaçlar Denktaş için atılıyor

28 Ocak 2020
Photo of Koop’tan “kriz” transfer

Koop’tan “kriz” transfer

28 Ocak 2020
Photo of Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi

27 Ocak 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı