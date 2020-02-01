Dünya

Koronavirüs salgını: Dünyadaki son durum ne?

1 Şubat 2020

John Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar, Çin’den yayılan Corona virüsünün tüm dünya çapında takip eden çevrimiçi bir harita yayınladı. Haritada Dünya Sağlık Örgütü verileri kullanılarak hastalık bulaşanlar, iyileşen hastalar ve ölümler güncelleniyor.

Webtekno’nun aktardığına göre ABD’deki John Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimleri ve Mühendislik Merkezi araştırmacıları, Çin’den yayılan ve onlarca kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsün tüm dünyadaki hareketini takip eden çevrimiçi bir panel geliştirdiler.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile ABD, Çin ve Avrupa’daki salgın kontrol merkezlerinin verilerini kullanan panel, tüm doğrulanmış ve şüpheli koronavirüs vakalarının yanı sıra iyileşen ve ölümle sonuçlanan hasta kayıtlarını da sergiliyor.

Çin’in Vuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkan yeni virüs şimdiye kadar 259 kişinin ölümüne yol açarken 11 binin üzerinde de vaka tespit edildi. ABD ve Avrupa’da da vakalar olduğu doğrulanırken, hastalık zatürre benzeri belirtiler gösteriyor. Yeni ölümcül virüs, SARS ve MERS gibi ölümcül hastalıklara neden olan virüslerle aynı aileden.

Şu ana kadar çevrimiçi panelde doğrulanmış vaka sayısı şöyle: Çin ana karasında 11 bin 221, Tayland’da 19, Japonya’da 17, Singapur’da 16, Hong Kong’da 13, Güney Kore’de 11, Tayvan’da 10, Avustralya’da 9, Malezya’da 8, ABD, Almanya ve Macau’da 7, Fransa’da 6, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4, Kanada’da 3, İngiltere, Rusya ve İtalya’da 2’şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Finlandiya, İspanya, İsveç’te 1’er.

John Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimleri ve Mühendislik Merkezi araştırmacılarının yarattığı çevrimiçi Corona virüsü takip paneline buradan ulaşılabilir.



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