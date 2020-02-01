Vizyon 2035 Ekonomik Kalkınma için çalıştayı düzenleniyor

Vizyon 2035 Nasıl bir ekonomik Kalkınma ? Çalıştayı bugün gerçekleştiriliyor.

Çalıştayın açılışında konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sürdürülebilir ekonomi anlayışı içinde sadece bu günü değil geleceği de planlamak gerektiğini ve bu sorumlulukla hareket ettiklerini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da tüm çalışmaların KKTC’nin gelişebilmesi, kalkınabilmesi ve Kıbrıs Türkünün refahı, yaşanabilir güvenli geleceği için yapıldığını söyledi.

Vizyon 2035 Nasıl bir ekonomik Kalkınma ? Çalıştayı düzenleniyor.

Lefkoşa Merit Otel’de düzenlenen çalıştay açılış konuşmalarıyla başladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, göreve geldikleri ilk günden itibaren

KKTC’nin geleceğine odaklandıklarını söyledi.

“Makamların geçici ama bu ülkenin kalıcı olduğunun bilincindeyiz” diyen Taçoy, sadece bugünü değil, geleceği de planlamak adına ortak bir vizyon üzerinde çalıştıklarını anımsattı.

Taçoy, vizyon 2035’in devlet kurumlarına geleceği kurtaracak bir ivme, aynı zamanda dış paydaşların ekonomik kalkınma ve gelişimini öngördüğünü kaydetti.

Taçoy, “bu ülkenin gelişimi için ortaya çaba koyan paydaşlarımız vardır. Bu çabalara, bakanlık olarak büyük önem verdik.Ortaya konulan bu çabayı, enerjiyi ülkenin geleceği için harmanladık. Bu ortak gaileye katkı koyarak,sürdürülebilir bir ekonomi anlayışı üzerinde durduk. Ülke ekonomisini sürükleyen sektörlerimizin devamlılığı esastır.Bunlar bizim gözbebiğimizdir ve gelecek nesillere taşınması kaçınılmazdır.” dedi.

Bakan Taçoy, özel sektörün gelişimi, çağdaş tarım politikaları, sürdürülebilir enerji politikaları, yerel kalkınma, turizm, tarım, sosyal adalet ve Yüksek öğrenim sektörleri noktasında yoğun bir çaba ortaya konulduğunu aktardı.

Taçoy, “Ortak derdimiz bu vatanı, geleceğe kendi ayakları üzerinde duran, Anavatan Türkiye ile gelişim ve değişim noktasında sürekli işbirliği içerisinde olan ve devamlı ileriye gitmesini sağlamaktır” dedi.

Çalıştay’da daha sonra Başbakan Ersin Tatar bir konuşma yaptı.

Tüm çalışmaların KKTC’nin gelişebilmesi, kalkınabilmesi ve Kıbrıs Türk Halkı için daha refah yaşanabilir ve güvenli bir gelecek için yapıldığını, ortak mücadelelerinin de bu yönde olduğunu ifade etti.

Tatar, “Hükümet olarak oluşturulan kadrolarımıza öz itibarıyla yapılmak istenen şey kıt kaynaklarımızı en iyi şekilde değrlendirilmesi ve adletli ortamda KKTC ekonomisinin daha da kalkınabilmesi için öncelikli sektörlerin ve bunlara bağlı yan sektörlerin güvenle geliştirilmesi için tasarruflarımızın en iyi şekilde değerlendirilmesini gerektiren ekonomik bir ortam yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

Tatar, Merkez Bankasının çalışmalarına büyük önem verdiklerini de belirtti.

Başbakan Tatar, yasalara uygun gerekli denetimlerin yapılmasıyla ekonominin kendi dengesini ve kendi koşullarını oluşturduktan sonra büyümenin de kendi dinamikleriyle gerçekleşebileceğini ifade etti.

Ersin Tatar konuşmasında toprağın önemi üzerinde durdu ve KKTC’nin temellerine müdahale edilmesine asla izin vermeyiz” dedi.

Tatar, “ KKTC yasalarına güvendik de buralara kadar gelebildik. Dolayısıyla Ekonomik vizyonumuzun bir parçası da KKTC’nin temellerinden kaynaklanan bir iradedir. KKTc temellerine bu saatten sonra birilerinin müdahale etmesi birilerinin bu ortamı bozmaya yönelik girişimlerini asla kabul etmeyiz. O bakımdan biz daha fazla siyasi eşitlikten yana bir anlaşmadan ziyade Egemen eşitlik temelinde bir anlaşma ki, günün birinde bir anlaşma olacaksa mutlaka ve mutlaka özü itibarıyla yanyana yaşayan iki devlet temelinde kuzeydeki devletin de egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olmalı ki burafdaki yatırımcılara da daha güvenli bir gelecek yaratabilelim.”dedi.

Tatar, ülkenin yatırım yapılabilir bir noktaya gelindiğini, lokomotif sektörlerden turizm, yükseköğretim, sanayi bölgelerinde ve konut sektöründe yatırımlara devam edilmesi gerektiğini teşvikler konusunda da yeni düzenlelemelerin yapılabileceğini ifade etti.

Başbakan Tatar, bazı yabancıların ev alırken dolandırıldığına da işaret ederek böyle bir mahcubiyetin yaşanmaması için yasaların buna müsade etmemesi gerektiğini kaydetti. Tatar başbakaanlıkta komite kurulduğunu ve bu gibi konularda neler yapılabileceğinin görüşüleceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından kısa bir sinevizyon sunumu yapıldı.

Sunum sonrası Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı şahap Aşıkoğlu, vizyon projesinin sunumu, gerekçeleri ve hedefleri, vizyonu geliştirmede kullanılan yaklaşım ve vizyon yazımıyla ilgili izlenecek yaklaşım konularında sunum gerçekleştirdi.

İki günlük çalıştayda, 2035 Genel Vizyon bildirisinin ortaya konulması, tematik çalıştaylardan elde edilen bulguların teyit edilmesi ve son halinin verilmesi, tematik vizyon bildirisinin birlikte yazılması, hedefler ve göstergeler üzerinde fikir birliğine varılması hedefleniyor.