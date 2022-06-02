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Araştırmalar egzersiz yapma saatlerinin kadın ve erkekler arasında farklılık gösterdiğini söylüyor

2 Haziran 2022
egzersiz saati







Spor yaptığınız saatlere ne kadar dikkat ediyorsunuz? Egzersiz yapmak kadar egzersiz yaptığınız saat de büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalara göre, kadın ve erkeklerin egzersiz yaptığı zamanlar farklı sonuçlar doğurabiliyor.



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2 Haziran 2022






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