Araştırmalar egzersiz yapma saatlerinin kadın ve erkekler arasında farklılık gösterdiğini söylüyor

YAĞ YAKMAK MI KAS YAPMAK MI?

Dr. Arcerio, daha çok yağ yakmak isteyen kadınların sabah egzersiz yapması gerektiğini belirtti. Göbek-bel çevresindeki yağlar, karaciğer dahil iç organları çevrelediği için egzersiz saatine bu anlamda dikkat etmekte fayda var. Eğer kadınlar kas kütlesini artırmak istiyorsa akşam egzersizlerini tercih etmeliler.

ERKEKLER AKŞAM EGZERSİZ YAPABİLİR

Erkeklerin ise egzersiz yapma saatleri kadınlar kadar hassas değil. Ancak yapılan araştırmalar, akşam egzersizlerinin erkekler için nispeten daha ideal olduğunu gösteriyor.