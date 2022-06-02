Johnny Depp, Amber Heard’e açtığı davayı kazandı

Virginia Fairfax İlçe Mahkemesinde görülen davada 7 kişilik jüri heyeti, Depp’i haklı buldu. Heard’ün 2016’da ayrıldığı Depp’e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Yaklaşık 6 haftadır ülke gündemini işgal eden Depp ve Heard’ün davasına bakan jüri, kadın oyuncunun 2018’de Washington Post gazetesinde eski eşi Depp’i “aile içi istismarı temsil eden halka açık bir figür” olarak nitelendirdiği yazısıyla karaladığına hükmetti.

Karayip Korsanları filmindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Depp, gazetedeki yazı nedeniyle eski eşine 50 milyon dolarlık dava açmış, buna karşılık Heard’ün avukatları da Depp’e 100 milyon dolarlık karşı davayla cevap vermişti.

ABD medyasının yakından takip ettiği mahkeme sürecinde Heard, Depp’in kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Buna karşılık Depp, Heard’a asla vurmadığını, taciz iddialarının uydurma olduğunu ve aslında Heard’ün kendisine defalarca fiziksel saldırıda bulunduğunu savunmuştu.

Mahkeme boyunca ezici bir çoğunlukla Depp’i destekleyen hayranları, karar duruşmasının yapıldığı salonda yer bulabilmek için geceden sıraya girdi ve karar sonrası sokakta Depp’i alkışlarken Heard’ü yuhaladı.