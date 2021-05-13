Araç ile bisiklet çarpıştı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da Havva Şentürk Sokak üzerinde, Jophet Seukam MIAFFO (E-28), kullanımındaki bisiklet ile cadde üzerinde yolun sağından kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Timur Özdemir Demiralp (E-39) yönetimindeki MJ 206 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.