KıbrısManşet

Araç ile bisiklet çarpıştı

13 Mayıs 2021
trafik kazası bisiklet arabaya çarptı





Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da Havva Şentürk Sokak üzerinde, Jophet Seukam MIAFFO (E-28), kullanımındaki bisiklet ile cadde üzerinde yolun sağından kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Timur Özdemir Demiralp (E-39) yönetimindeki MJ 206 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.





Etiketler
13 Mayıs 2021


Başa dön tuşu