30’u yerel toplam 37 yeni vaka

“Toplam 4490 test yapıldı, 30’u yerel 37 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4490 olup, 30’u yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış 38 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 30 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-3 / Haspolat-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-5 / Ortaköy-2/ K.Kaymaklı-3

Girne

Karaman Köyü-1 / Girne Merkez-6 / Çatalköy-2 / Kaşgar-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Paşaköy-1/ Mutluyaka-2

13 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4490

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 30

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.087.032

Toplam Vaka Sayısı: 6818

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6289

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 496

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 1133

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 42

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2146

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3104