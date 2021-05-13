İsrail, 7 bin yedek askeri göreve çağırdı

İsrailli TV7 kanalının haberine göre, yedek askerler ülkede konuşlu askerlere destek kuvvet olarak göreve çağrıldı.

Öte yandan, Tel Aviv merkezli Channel 13, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi’nin askerlerin hafta sonu iznini iptal ettiğini duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ni hedef aldığı saldırılarda şu ana kadar, aralarında 17 çocuk ve 7 kadının bulunduğu 83 Filistinli şehit oldu. En az 487 kişi ise yaralandı.

Kudüs ve Gazze’de neler oluyor?

Gazze Şeridi’ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00’e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah’tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik “Surların Muhafızı” adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.