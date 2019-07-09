Arabasının bagajına gömüldü

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nun yanındaki toprak alanda park edilmiş bir arabanın bagajında çürümeye yüz tutan bir erkek cesedi bulundu

AĞIR KOKU: Polis, dün öğle saatlerinde Lefkoşa’da Okullar Yolu’ndaki boş arazideki ML 819 plakalı arabadan “ağır koku” geldiği ihbarı aldı. Olay yerine giden polis, inceleme sonucu kokunun bagajdan geldiğini tespit etti

BATTANİYEYE SARILI: Arabanın salon kısmında yapılan incelemenin ardından açılan bagajda, battaniyeye sarılı çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin kimliği tespit edilemedi

OWOYALE OLABİLİR: Polis 30’lu yaşlardaki erkek cesedinin 1 Temmuz’dan beri kayıp olduğunu duyurulan Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola Owoyale’ye ait olduğundan şüpheleniyor. Cesedin bulunduğu ML 819 plakalı araba da Owoyale’ye ait

BAŞKA YERDE ÖLDÜRÜLDÜ: Polis, ilk inceleme sonrasında kurbanın başka bir yerde öldürüldüğü ve battaniyeye sarılarak bagaja konulduğu üzerinde duruyor.

Arabanın kim veya kimler tarafından PGM’nin 300 metre uzağındaki araziye bırakıldığının tespiti için bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı

Haber: Pınar BARUT

Fotoğraflar: Kardelen GÖKSU

Lefkoşa Okullar Yolu Bölgesi’nde, cadde üzerindeki boş bir arazide park halinde bulunan bir arabadan ağır kokular yayılması üzerine bölgedeki vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu.

Yapılan ihbarı değerlendiren polis, olay yerine giderek önce güvenlik önlemleri aldı sonra şüpheli arabayı incelemeye başladı.

Polis, yaptığı inceleme sonunda arabanın bagaj bölümünde bir erkeğe ait olduğu düşünülen ceset buldu.

Ne kadar zamandır bagajda olduğu bilinmeyen cesedin sıcak havanın da etkisiyle çürümeye yüz tutmuş olduğu görüldü.

Vatandaş kokudan şüphelendi

Lefkoşa Okullar Yolu’nda bulunan vatandaşlar boş arazide park edilmiş olan bir arabadan gelen ağır kokudan rahatsız oldu, polise ihbarda bulundu.

Vatandaşın şüphesinde haklı olduğu, ihbarı değerlendirerek olay yerine giden polisin incelemesinin sonunda belli oldu.

Sıcağında etkisiyle tüm bölgeye yayılan kokunun arabanın bagajındaki cesetten geldiği anlaşıldı.

Güvenlik şeridi çekildi

Olay yeri inceleme, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de bölgeye gitmesiyle inceleme genişletildi, alan güvenlik çemberine alındı.

Ekipler, çevrede toplanan meraklı bakışların arasında gaz ve oksijen maskeleriyle arabada ve ceset üzerinde dakikalarca süren bir inceleme yaptı.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere polis ambulansına konuldu.

Ceset kime ait ?

Olayın ardından açıklama yapan polis, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu yanındaki toprak alanda bir arabanın bagajında ölü olarak bulunan cesedin kimliğinin henüz tespit edilemediği, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı söylendi.

Öte yandan cesedin, 1 Temmuz’da polis tarafından kayıp olduğu duyurulan Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola Owoyale’ye ait olduğundan şüpheleniliyor. Araba sahibinin ise Obasanjo Adeola Owoyale’ye ait olduğu kesinleşmiş durumda.

Geniş çaplı inceleme

Polis, ilk inceleme sonrasında kurbanın başka bir yerde öldürüldüğü ve battaniyeye sarılarak bagaja konulduğu üzerinde duruyor. Arabanın kim veya kimler tarafından PGM’nin 300 metre uzağındaki araziye bırakıldığının tespiti bölgedeki güvenlik kameralı incelemeye alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.