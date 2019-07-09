Direksiyon başında baygın bulundu

Polis, 2 kişiyi bir aracın içinde kendinden geçmiş vaziyette ve ucu yanık sarma sigara ile tespit etti. Pişman olduğunu söyleyen şoförün durumu garipti:

Bir arabada uyuşturucu etkisi altında bulunan Derviş Batural ve Gökhan Ekenel tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuyla ilgili ifade veren polis Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 7 Temmuz tarihinde saat 16.15 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğünde görevli Suçla Operasyonel Mücadele Çalışmaları ekibi tarafından Lefkoşa’da sakin zanlı Derviş Batural’ın yolcu olarak bulunduğu ve Lefkoşa’da sakin zanlı Gökhan Ekenel’in kullanımında bulunan DJ638 plakalı araç şüpheli vaziyette tespit edildiğini söyledi. Polis akabinde aracın şoför mahallinde oturan Gökhan Ekenel’in kendinden geçmiş vaziyette tespit edilmesi üzerine 112 Acil Servis ile hastaneye sevk edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Özder zanlı Derviş Batural’ın huzurunda ise söz konusu araçta yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ile sigara paketi içerisinde beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis konuyla ilgili zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerinin teyit tekzip edileceğini, kayıp deliller olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ifadesi i üzerine söz alan zanlılar pişman olduklarını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)