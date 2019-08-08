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Apple 3. parti bataryaları engelleyecek

8 Ağustos 2019

Apple, geliştirdiği yeni yazılımla iPhone’larda üçüncü parti batarya kullanımına son vererek sadece orijinal bataryaların kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.

Çevrim içi elektronik cihaz onarım kılavuzu iFixit’in yayımladığı açıklamaya göre, Apple, aralarında iPhone XR, XS ve XS Max’in bulunduğu yeni iPhone modellerinde, yazılım aracılığıyla üçüncü parti batarya kullanımına son vererek sadece orijinal bataryaların kullanılmasını sağlayacak.

Şirket tarafından geliştirilen yazılımla birlikte batarya değişimi yapılması gereken telefonlarda sadece orijinal Apple bataryaları kullanılacak.

BATARYAYI SADECE RESMİ APPLE SERVİSLERİ DEĞİŞTİREBİLECEK

Yeni iPhone modellerinde üçüncü parti bataryaların kullanılması durumunda, telefon “servis” uyarısı vererek pilin değiştirilmesi gerektiğini “bu cihaz orijinal iPhone bataryasına sahip değil” mesajıyla kullanıcıya bildirecek.

Apple’nin resmi servisleri haricinde yapılacak batarya değişimlerinde, kullanılacak batarya orijinal dahi olsa kullanıcılar yine telefonlarında aynı uyarıyla karşılaşacak. Apple, bu özellikle batarya değişiminin sadece resmi servislerde yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Üçüncü parti batarya değişimine son veren yazılım, iOS 12 ve iOS 13 beta sürümlerine sahip yeni iPhone modellerinde aktif bir şekilde çalışıyor. Batarya değişim uyarısı alan kullanıcılar ayrıca, iPhone’nin ayarlar kısmındaki “batarya durumu” özelliğinden de faydalanamıyor.

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