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Güneşköy’de ölümlü çarpışma

8 Ağustos 2019

Gürsel Karagözlü

Güneşköy Kavşağı’nda bugün saat 15.30 sularında meydana gelen çarpışma sonucu araç sürücüsü Costas Stylianou olay yerinde yaşamını kaybetti.

Güneşköy Kavşağı’nda bugün saat 15.30 sularında Güney Kıbrıs plakalı salon araç ile kamyon yüz yüze çarpıştı. Çarpışmada LBL 696 plakalı salon araçta bulunan araç sürücüsü Costas Stylianou olay yerinde yaşamını yitirirken Ergüden Ltd.’e ait kamyonu kullanan Ahmet Çaylı hastaneye kaldırıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Bugün saat 15.00 sıralarında, Lefke – Güzelyurt Anayolu üzerinde, GKRY Bölgesinde sakin Kostas STYLIANOU (E-79), yönetimindeki LBL 696 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Güneşköy kavşağı yakınlarında dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Çaylı (E-38) yönetimindeki GT 669 plakalı tır araç ile çarpışmışlardır. Çarpışmada LBL 696 plakalı araç sürücüsü Kostas STYLIANOU olay yerinde yaşamı yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

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