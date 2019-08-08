Güneşköy’de ölümlü çarpışma

Bugün saat 15.00 sıralarında, Lefke – Güzelyurt Anayolu üzerinde, GKRY Bölgesinde sakin Kostas STYLIANOU (E-79), yönetimindeki LBL 696 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Güneşköy kavşağı yakınlarında dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Çaylı (E-38) yönetimindeki GT 669 plakalı tır araç ile çarpışmışlardır. Çarpışmada LBL 696 plakalı araç sürücüsü Kostas STYLIANOU olay yerinde yaşamı yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.