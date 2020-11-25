Antik Mısır tapınağındaki restorasyon ismi hiç duyulmamış yıldızları ortaya çıkardı

Almanya ve Mısır’dan uzmanların aktardığına göre Antik Mısır’dan kalma bir tapınağın restorasyonu sırasında önceden bilinmeyen “antik” takımyıldızları ve 2 bin yıllık tapınağın görkemli orijinal renkleri ortaya çıktı.

Almanya’daki Tübingen Üniversitesi’nden Antik Mısır uzmanı Christian Leitz, restorasyon işçilerinin, alkol ve damıtılmış su karışımıyla kurum ve kirden arındırdığı oymalarla hiyerogliflerin çok canlı olduğunu, “sanki dün boyanmış gibi” göründüklerini ifade etti.

Restorasyon sırasında araştırmacılar, Mesekhtiu diye bilinen Büyük Kepçe ve Sah ismiyle anılan Orion da dahil olmak üzere birçok takımyıldızı tasvir eden eski oymaları da temizledi.

Livescience’a konuşan Leitz, önceden bilinmeyen takımyıldızlarla ilgili yazıtlar da keşfedildiğini söyledi. Bu yazıtlardan biri Mısır Tanrısı Ra’ya ithaf edilmişti. Apedu n Ra isimli takımyıldız, “Ra’nın kazları” anlamına geliyor.

Öte yandan Leitz’e göre takımyıldızın tasvirlerine eşlik edecek bir görsel bulunmadığı için bunların gece göğündeki hangi yıldızlara işaret ettiğini belirlemek mümkün olmuyor.

Esna Tapınağı olarak bilinen Greko-Romen tapınağının ilk modern betimlemesi, Venedikli bir tüccarın Mısır’ı ziyaret ettiği ve tapınağı kayda geçirdiği 1589 yılına dayanıyor.

Leitz, son restorasyon sırasında birçok yeni yazıtın keşfedildiği görkemli tapınağın inşasının ve dekorasyonunun muhtemelen 200 yıl sürdüğünü tahmin ediyor: