ÇevreYaşam

Antarktika’taki buz sahanlığının yüzde 60’ı kırılma riski altında

27 Ağustos 2020

ABD’li araştırmacılar Antarktika’daki buz tabakalarının yaklaşık yüzde 60’ının iklim değişikliği nedeniyle kırılma tehlikesi altında olduğunu açıkladı. Bilim insanları, Antarktika’daki buz sahanlığının okyanus akışını yavaşlattığını, ancak tabakaların çökmesiyle deniz seviyesinde yükselme olacağını ve kıyılarda bulunan pek çok yerleşim alanın sular altında kalabileceğini belirtti.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Bolsonaro artan Amazon yangınlarını yalanladı

Bolsonaro artan Amazon yangınlarını yalanladı

12 Ağustos 2020
Photo of TC Milli Piyango’da yeni sistem kuruluyor

TC Milli Piyango’da yeni sistem kuruluyor

12 Ağustos 2020
Photo of Define avcısından tarihi keşif

Define avcısından tarihi keşif

11 Ağustos 2020
Photo of 600 Bin TL teslim edildi

600 Bin TL teslim edildi

11 Ağustos 2020
Photo of Yürürken kafasına İngiliz anahtarı saplandı

Yürürken kafasına İngiliz anahtarı saplandı

11 Ağustos 2020
Photo of Mauritus’daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi

Mauritus’daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi

11 Ağustos 2020
Photo of Şirin ve Hozan Beşir geliyor

Şirin ve Hozan Beşir geliyor

7 Ağustos 2020
Photo of Anne karnındaki bebekler ikinci haftadan itibaren Covid-19’a yakalanabilir

Anne karnındaki bebekler ikinci haftadan itibaren Covid-19’a yakalanabilir

5 Ağustos 2020
Photo of Futbolcudan sahada sürpriz evlenme teklifi

Futbolcudan sahada sürpriz evlenme teklifi

5 Ağustos 2020
Photo of Küresel ısınma tüm salgınlardan daha fazla öldürecek

Küresel ısınma tüm salgınlardan daha fazla öldürecek

4 Ağustos 2020
Başa dön tuşu
Kapalı