Antarktika’taki buz sahanlığının yüzde 60’ı kırılma riski altında

ABD\u2019li ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar Antarktika'daki buz tabakalar\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 60'\u0131n\u0131n iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi nedeniyle k\u0131r\u0131lma tehlikesi alt\u0131nda oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. Bilim insanlar\u0131, Antarktika\u2019daki buz sahanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n okyanus ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 yava\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131, ancak tabakalar\u0131n \u00e7\u00f6kmesiyle deniz seviyesinde y\u00fckselme olaca\u011f\u0131n\u0131 ve k\u0131y\u0131larda bulunan pek \u00e7ok yerle\u015fim alan\u0131n sular alt\u0131nda kalabilece\u011fini belirtti.\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nABD\u2019de Columbia \u00dcniversitesi taraf\u0131ndan yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmaya g\u00f6re, Antarktika'daki buz tabakalar\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde\u00a0 60'\u0131\u00a0 k\u00fcresel \u0131s\u0131nma nedeniyle k\u0131r\u0131lman\u0131n e\u015fi\u011finde bulunuyor.\r\nBUZUL KAYBI VE DEN\u0130Z SEV\u0130YES\u0130NDE Y\u00dcKSELME MEYDANA GELEB\u0130L\u0130R\r\nBu durum ise, Antarktika buzul seviyesinin azalmas\u0131n\u0131 ve deniz seviyesinin y\u00fckselme riskini beraberinde getiriyor.\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmac\u0131lar Antarktika'daki bu sahanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n y\u00fczen uzant\u0131lar\u0131n\u0131n, buzun okyanusa ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 yava\u015flatmaya yard\u0131mc\u0131 oldu\u011fu, ancak tabakalar\u0131n \u00e7\u00f6kmesi durumda, eriyen buzullar\u0131n okyanuslara ak\u0131\u015f\u0131n\u0131n h\u0131zlanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nNature dergisinde yay\u0131nlanan ara\u015ft\u0131rma kapsam\u0131nda,\u00a0 potansiyel olarak buz tabakas\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6kmesinin tetiklendi\u011fi\u00a0 "hidrofrakt\u00fcre" duyarl\u0131 alanlar haritaland\u0131. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, bu s\u00fcrecin daha \u00f6nceki \u00e7al\u0131\u015fmalarda tahmin edilenden daha k\u0131sa s\u00fcrede daha fazla Antarktika buzulunun kaybedilebilece\u011fi konusunda uyard\u0131. S\u00f6z konusu \u00e7al\u0131\u015fma, bilim adamlar\u0131n\u0131n\u00a0 D\u00fcnya'n\u0131n 1994'ten beri y\u00fczeyinden 28 triyon ton buz kaybetti\u011fine dair son a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan geldi.\r\n\r\n\r\nONLARCA YILLIK B\u0130R S\u00dcREC\u0130N ARDINDAN OLU\u015eTU\r\nHidrofrakt\u00fcr olay\u0131,\u00a0 yaln\u0131zca buz tabakas\u0131n\u0131n y\u00fczeyi eriyik su ile doluysa meydana geliyor.\u00a0 B\u00fcy\u00fck eriyik su havuzlar\u0131, Antarktika'n\u0131n bir\u00e7ok b\u00f6lgesinde onlarca y\u0131ld\u0131r bir buz tabakas\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6kmesine neden olmadan var oldu \u00e7\u00fcnk\u00fc suyun y\u00fczey \u00e7atlaklar\u0131na ak\u0131\u015f\u0131 yava\u015f veya yeniden donuyor.\r\n\r\nBu kapsamda, Columbia \u00dcniversitesi'ndeki D\u00fcnya Enstit\u00fcs\u00fc'nden Ching-Yao Lai ve meslekta\u015flar\u0131, Antarktika buz sahanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n y\u00fczde\u00a0 60'\u0131n\u0131n hem okyanusa buz ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 yava\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 hem de k\u0131r\u0131lmaya a\u00e7\u0131k oldu\u011funu tespit etti. Buzlardaki k\u0131r\u0131klar uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriyle a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\nY\u00dcZYILIN SONUNDA DEN\u0130Z SEV\u0130YES\u0130N\u0130N 1 METRE Y\u00dcKSELMES\u0130 BEKLEN\u0130YOR\r\nAra\u015ft\u0131rmac\u0131lar, s\u00f6z konusu k\u0131r\u0131lmalar nedeniyle deniz seviyesinin y\u00fczy\u0131l\u0131n sonunda bir metre y\u00fckselebilece\u011fini ve bu durumun su seviyesinin al\u00e7ak oldu\u011fu alanlar\u0131n sular alt\u0131nda kalmas\u0131na ve \u00e7e\u015fitli ekolojk problemleri beraberinde getirebilece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n