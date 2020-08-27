Antarktika’taki buz sahanlığının yüzde 60’ı kırılma riski altında

ABD’de Columbia Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya göre, Antarktika’daki buz tabakalarının yaklaşık yüzde 60’ı küresel ısınma nedeniyle kırılmanın eşiğinde bulunuyor.

BUZUL KAYBI VE DENİZ SEVİYESİNDE YÜKSELME MEYDANA GELEBİLİR

Bu durum ise, Antarktika buzul seviyesinin azalmasını ve deniz seviyesinin yükselme riskini beraberinde getiriyor.

Araştırmacılar Antarktika’daki bu sahanlığının yüzen uzantılarının, buzun okyanusa akışını yavaşlatmaya yardımcı olduğu, ancak tabakaların çökmesi durumda, eriyen buzulların okyanuslara akışının hızlanacağını açıkladı.

Nature dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, potansiyel olarak buz tabakasının çökmesinin tetiklendiği “hidrofraktüre” duyarlı alanlar haritalandı. Araştırmacılar, bu sürecin daha önceki çalışmalarda tahmin edilenden daha kısa sürede daha fazla Antarktika buzulunun kaybedilebileceği konusunda uyardı. Söz konusu çalışma, bilim adamlarının Dünya’nın 1994’ten beri yüzeyinden 28 triyon ton buz kaybettiğine dair son açıklamasının ardından geldi.

ONLARCA YILLIK BİR SÜRECİN ARDINDAN OLUŞTU

Hidrofraktür olayı, yalnızca buz tabakasının yüzeyi eriyik su ile doluysa meydana geliyor. Büyük eriyik su havuzları, Antarktika’nın birçok bölgesinde onlarca yıldır bir buz tabakasının çökmesine neden olmadan var oldu çünkü suyun yüzey çatlaklarına akışı yavaş veya yeniden donuyor.

Bu kapsamda, Columbia Üniversitesi’ndeki Dünya Enstitüsü’nden Ching-Yao Lai ve meslektaşları, Antarktika buz sahanlığının yüzde 60’ının hem okyanusa buz akışını yavaşlattığını hem de kırılmaya açık olduğunu tespit etti. Buzlardaki kırıklar uydu görüntüleriyle açığa çıkarıldı.

YÜZYILIN SONUNDA DENİZ SEVİYESİNİN 1 METRE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Araştırmacılar, söz konusu kırılmalar nedeniyle deniz seviyesinin yüzyılın sonunda bir metre yükselebileceğini ve bu durumun su seviyesinin alçak olduğu alanların sular altında kalmasına ve çeşitli ekolojk problemleri beraberinde getirebileceğini açıkladı.