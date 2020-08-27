Kıbrıs

Aşıksoy: Samimiyseniz ortağınıza şart koşun

27 Ağustos 2020
Saffet Aşıksoy

Karantinasız Girişlere Hayır Grubu adına açıklama yapan Saffet Aşıksoy, karantina açıklamalarında samimiyse Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın, karantinayı hükümet ortağına şart koşması gerektiğini söyledi.
Saffet Aşıksoy, hükümet ortağının HP’den gelecek karantina şartına uymaması durumunda ise istifanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Basın Açıklaması şöyle.

Başbakan Yardımcısı Sn. Kudret Özersay ve Halkın Partisi yöneticileri. 2 gündür açıklamalarınızı okuyoruz. Bizlerin aylardır söylediğimizi, sizler de söylemeye başladınız.
Hükümet ortağısınız. Son 2 gündür söylemlerinizde samimiyseniz, karantinayı ortağınıza şart koşarsınız. Sizi dinlemiyorsa da gereği bellidir. Bu ortaklık bitti demektir. İstifa kaçınılmazdır.
Sn. Özersay, Karantinasız Girişlere Hayır Grubu olarak, talep, öneri ve görüşlerimizi size iletmek için sizden randevu istedik. Size ve özel kaleminize yazdım ama ulaşamadım. Partinizin önde gelen kişilerine yazdım. Size ileteceğini söylediler. Ayrıca sosyal medyadan da duyurdum. Yani randevu talebimizin size ulaştığına eminim. Yinelemek istiyorum. Son 2 gündür söylemlerinizde samimiyseniz en azından bizlere randevu verirsiniz ve mücadelemize destek olursunuz. Biz de sizin mücadelenize destek oluruz ve yine başaramıyorsanız istifa edersiniz.
Yoksa samimi değilseniz, bizleri hala görmezden gelecekseniz ve randevu bile vermeyecekseniz, sürekli “karantina uygulaması gereklidir” açıklaması yaparak toplumla ve aklımızla dalga geçmeyin‼
Saffet Aşıksoy
Karantinasız Girişlere Hayır Grubu adına


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