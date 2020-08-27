Paul Pogba’nın test sonucu pozitif

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’ın Fransız yıldızı Paul Pogba’nın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, basın toplantısında yıldız futbolcunun durumunu paylaştı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, milli takımın İsveç ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna da dahil edilmedi.

Pogba’nın karantinaya alındığı açıklanırken, semptom gösterip göstermediği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.