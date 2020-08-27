Paul Pogba’nın test sonucu pozitif

Fransa Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n \u0130sve\u00e7 ve H\u0131rvatistan ma\u00e7lar\u0131 \u00f6ncesinde a\u00e7\u0131klanan aday kadrosuna al\u0131nmayan Paul Pogba'n\u0131n corona vir\u00fcs\u00fcne yakaland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere Premier Lig ekibi Manchester United\u2019\u0131n Frans\u0131z y\u0131ld\u0131z\u0131 Paul Pogba\u2019n\u0131n corona vir\u00fcs testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. Fransa Milli Tak\u0131m Teknik Direkt\u00f6r\u00fc\u00a0Didier Deschamps, bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda y\u0131ld\u0131z futbolcunun durumunu payla\u015ft\u0131. 27 ya\u015f\u0131ndaki y\u0131ld\u0131z futbolcu, milli tak\u0131m\u0131n \u0130sve\u00e7 ve H\u0131rvatistan ile oynayaca\u011f\u0131 ma\u00e7lar\u0131n aday kadrosuna da dahil edilmedi.\r\n\r\nPogba\u2019n\u0131n karantinaya al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klan\u0131rken, semptom g\u00f6sterip g\u00f6stermedi\u011fi hakk\u0131nda herhangi bir bilgi verilmedi.\r\n\r\n\r\n\r\nFransa, Uluslar Ligi\u2019nde \u0130sve\u00e7 ile deplasmanda 5 Eyl\u00fcl\u2019de, H\u0131rvatistan ile 8 Eyl\u00fcl\u2019de sahas\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015facak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n