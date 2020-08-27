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Paul Pogba’nın test sonucu pozitif

27 Ağustos 2020
paul Pogba

Fransa Milli Takımı’nın İsveç ve Hırvatistan maçları öncesinde açıklanan aday kadrosuna alınmayan Paul Pogba’nın corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’ın Fransız yıldızı Paul Pogba’nın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, basın toplantısında yıldız futbolcunun durumunu paylaştı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, milli takımın İsveç ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna da dahil edilmedi.

Pogba’nın karantinaya alındığı açıklanırken, semptom gösterip göstermediği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Fransa, Uluslar Ligi’nde İsveç ile deplasmanda 5 Eylül’de, Hırvatistan ile 8 Eylül’de sahasında karşılaşacak.


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