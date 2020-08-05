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Anne karnındaki bebekler ikinci haftadan itibaren Covid-19’a yakalanabilir
Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar, anne karnındaki bebeklerin Covid-19’dan etkilenebileceğine dair yeni bir araştırma yayımladı. Embriyolar üzerinde gen analizi yapan araştırmacılar, 2 haftalık bebeklerin bile risk altında olduğunu çünkü hücrelerinin Covid-19’un tutunmasını sağlayan ACE-2 reseptörleri ürettiğini belirtti.
ACE2 RESEPTERÖNÜN COVİD-19’DAKİ ROLÜ
“Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2” (ACE2) adlı protein enziminin, Corona virüse hücre kapısını açan “kilit” işlevi gördüğü belirlendi. Akciğerler, arterler, kalp, böbrekler ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine (hücre zarına) bağlı bir enzim olan ACE2 k kan basıncının düşmesinde rol oynuyor. Bilim insanları aynı enzimin daha önce Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan corona virüs için de alımlayıcı rol üstlendiğini, ancak Covid-19’un hücreye SARS’tan 10 ila 20 kat daha sıkı bağlandığına dikkati çekmişti.