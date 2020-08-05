Ülkelere göre covid-19 risk kategorileri yeniden revize edildi
KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre COVID-19 risk kategorileri yeniden revize edildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün itibari ile ülke kategorileri aşağıdaki gibi yer almaktadır.
Kategori A
1. Avusturya
2. Danimarka
3. Estonya
4. Finlandiya
5. Güney Kore
6. İrlanda
7. İsviçre
8. Izlanda
9. Japonya
10. Lihtenştayn
11. Litvanya
12. letonya
13. Macaristan
14. Maldivler
15. Malta
16. Norveç
17. Polonya
18. Slovakya
19. Slovenya
20. Yeni Zellanda
21. Kanada
22. Tayland
Kategori B
1-Avustralya
2-Belçika
3-İtalya
4-Hırvatistan
5-Hollanda
6-Çek Cumhuriyeti
7-Andora
8-Monakko
9-Vatikan
10-San Marino
11-Gürcistan
12-Ruanda
13-Tunus
14-Uruguay
15-Çin
16-Birleşik Arab Emirlikleri
17-Bosna Hersek
18-Lübnan
19-Singapur
20-Türkiye
21-Uruguay
22-Ürdün
23-Almanya
24-Yunanistan
Kategori C
1-Amerika Birleşik Devletleri
2-Brezilya
3-Arjantin
4-Sırbistan
5-Karadağ
6-Portekiz
7-İsveç
8-Luxemburg
9-Romanya
10-Hindistan
11-Birleşik Krallık
12-İran
13-Israil
14-Kazakistan
15-Kosova
16-Meksika
17-Mısır
18-Pakistan
19-Rusya
20-Türkmenistan
21-Bangladeş
22-Filipinler
23- Irak
24-İspanya
25-Fransa
26-Bulgaristan
27-Cezair
28-Fas
29-Katar
As of 4/8/2020 the lists of Country Categories
Category A
23. Austria
24. Denmark
25. Estonia
26. Finland
27. Sought Corea
28. İreland
29. Switzerland
30. Iceland
31. Japan
32. Lichtenstein
33. Lithuania
34. Latvia
35. Hungary
36. Maldives
37. Malta
38. Norway
39. Poland
40. Slovakia
41. Slovenia
42. New Zelland
21.Canada
22-Thailand
Categeory B
1. Australia
2. Belgium
3. İtaly
4. Croatia
5. Netherland
6. Czech Republic
7. Andorra
8. Monacco
9. Vatican City
10. San Marino
11. Georgia
12. Rwanda
13. Tunisia
14. Uruguay
15. China
16. United Arab Emirates
17. Bosnia Herzegovina
18. Lebanon
19. Singapore
20. Turkey
21. Uruguay
22. Jordan
23. Germany
24. Greece
Category C
1-United states of America
2-Brasil
3-Argentina
4-Serbia
5-Montenegro
6-Portugal
7-Sweden
8-Luxemburg
9-Romania
10-İndia
11-United Kingdom
12-İran
13-Israel
14-Kazakhistan
15-Kosovo
16-Mexico
17-Egypt
18-Pakistan
19-Rusia
20-Turkmenistan
21-Bangladesh
22-Philippines
23-Iraq
24-Spain
25-France
26-Bulgaria
27-Algeria
28-Morocco
29-Qatar