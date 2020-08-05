Kıbrıs

İskele’de 8 saatlik elektrik kesintisi

5 Ağustos 2020
elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yarın İskele bölgesinde 08:30 ile yaklaşık 16:30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK); yarın, Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümüne elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle 08:30 ile yaklaşık 16:30 saatleri arasında Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümüne elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği belirtildi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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