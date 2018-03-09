Ankara Ziyareti Sonrası (Değerlendirmelerimiz..)

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Eşref Çetinel

Bir kez daha anladık ki KKTC’nin TC ile oluşan 1 milyar dolarlık  ticaret açığına karşın  Ankara hep yanımızda yer almaya devam edecektir..

…Beklenen ziyaret gerçekleşti. Dün de vurguladığımız gibi “dönem dönem” değişen sorunlara karşın değişmeyen KKTC-TC dayanışma ve korumacılığı  devam etmektedir bu nedenle Rum istese de kılımıza bile dokunamaz.

…Başbakan başkanlığında gerçekleşen resmi Ankara ziyaretinden dolayı yine öğrendik ki zaten yüksek tahsilini orada yapan Erhürman da ayni zamanda Ankara’lı sayılmaktadır.

…Sadece iki başbakanın basın toplantısında Binali Yıldırım’ının  sanki cenaze törenindeymiş gibi asık bir yüz ve kısık sesle,  önündeki yazılı metinden kelimeleri  dane dane okumasını anlamadık! Yoksa öncesi kapalı kapılar ardındaki toplantıda “takıştılar” mıydı? Çünkü gerçekte KKTC ile TC’nin sadece iki Başbakan düzeyinde değil her kademedeki böylesi toplantılarda takışıp tartışacakları o kadar çok sorunları vardır ki!

RESMİ ziyaret tutun ki yeni hükümetin olağan süreçlerdeki protokol gereği kendini Türkiye devlet ricaline tanıtması ve bu vesileyle Kıbrıs sorunuyla ilgili gerekli mesajların  verilmesiydi.

Nitekim, “şartlar ne olursa olsun Türkiye’nin KKTC’nin yanında yer alacağını” açık seçik vurgulayan Yıldırım, eğer adada kalıcı sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması gerekir” derken, “Güney’in Doğu Akdeniz’deki sondajlarına Türkiye müdahalesini önlemek için  Amerikanın 6. Filosunun  bekçilik yapacağı sorusuna da  “Kıbrıs adasının etrafındaki her türlü doğal zenginlikler adada   yaşayan iki halkın doğal varlığıdır” şeklinde cevap verdi..

       BAŞBAKAN Erhürman’ın Binali Yıldırım’a kıyasla performansı çok iyiydi. Basının  önünde düzgün ve vurgulu konuşmasıyla  söylediklerine hakimdi. Kıbrıs konusunda “siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır” da dedi, adadaki doğal zenginliklerden Türk tarafının sadece pay alacak taraf olmadığını, ayni zamanda bu zenginlikler konusunda karar verme iradesine sahip iki asli unsurdan biri olduğunu da hatırlattı..

SONUÇ: Başbakan Binali Yıdırım’dan önce  Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Erdoğan ile de görüşen yeni hükümetimizi tabi bu seramonik ziyaret ve temaslarda değil, asıl TC ile siyasi ve sosyoekonomik plan programları uygulama   sürecinde göreceğiz..

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ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARI BAŞLADI!

Bitiremediğimiz     “tartışmaların” toplumuyuz. O kadar ki tartışmaktan iş yapacak zamanı bulmayız! (Yoksa iş yapamadığımız için sürekli tartışmayı mı yeğliyoruz ki millet iş yapıldığını sansın!  Hadi bunları şimdi karıştırmayalım!)

Karıştırmayalım diyoruz ama vakti zamanı geldi miydi şimdilerde olduğu gibi “asgari ücreti” de “tartışmak” tabiatımızın bir parçası oldu! Zaten olmadan da olmazdı!

NİTEKİM  İngiliz Kolonisi döneminde bile  belki asgari ücret falan yoktu ama mesela dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabileceği parasal gelirinin hesaplanması ve maaşlara yansıtılması teamülü vardı.. Sabit ücretliler bu hesaplamalar içinde alırlardı maaşlarını.        Sendikalaşmalarla birlikte “emek, iş, ücret” politikaları hayat pahalılığı oranında varılan anlaşmalarla sağlanmaya başlandı bugünlere de “asgari ücret komitesi” olarak geldi..

ANCAK bir yandan “işçi taşeronları” öte yandan “TC’den ve üçüncü ülkelerden gelen işçiler sorunlarıyla, “emeğe” bir de “ücret sömürüsü” eklendi. İstediğiniz kadar asgari ücret şu kadardır deyin. Bir süre önce Köşemden ayazlattığımca ayda bin 60 TL işçi çalıştıran da var, uydurma bir takım hizmetlerle işçinin ücretini iç eden şirketler,müteahhitler de var..

İnsafla yazalım ama: Büyük firmalarla büyük  iş yerleri üniversite öğrencilerine asgari ücretin çok  üzerinde “işe göre maaş” takdir etmektedirler.”

Buna karşın 3. Ülkelerden üniversitelerimize gelen öğrencileri hatta belediyelerin alt yapı hizmetlerinde bile çalışırken görmek mümkündür! Zaten üniversiteye yaptırdığı  kayıt  da “işçi olarak çalışmasının kamuflajıdır!”

MADALYONUN  bir yüzünde bunlar görünürken öteki yüzünde de şu vardır. Onu da küçük ölçekli bir “işinsanı” arkadaşımın anlatımıyla aktarayım.

Diyor ki “her asgari ücret artışı beni, yanımda çalışanlardan birini daha  işten durdurmak zorunda bırakmaktadır!”

Bu da sorun! Çünkü asgari ücret yükseldikçe ne küçük ölçekli  işletmeciler büyüme olanağı bulurlar ne de yanlarında çalışanlara işsizliği de azaltmaya katkıda bulunacak  istihdam olanağı sağlayabilirler! Aksine küçülürler!

BUNA karşın “pahalılık varsa ki vardır, yaşam koşulları zorluyorsa ki zorlamaktadır, emek yüce değerse ki yüce değerdir, asgari ücrete tutsak “işçi ve emekçiler” insanca yaşamları için hak ettikleri ücreti alabilmelidirler.

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KISACA TAKILDIĞIM: (CANIMIZ ÇIKIYOR!)

Geçmişte sorunlar fasit bir daire içinde dönüşümlü olarak gündeme gelirdi. Mesela hasat mevsimi gelmeden narenciye ile patates sorunundan söz edilmezdi!                                    Ne var ki arpanın hasadından çok kuraklıktan alınacak para konuşulurdu!

Okullar açılmadan kimse eğitimden söz etmezdi! Okullar açılırken eğitim sorunu gelirdi gündeme!

Sağlık sorunları daha çok kış aylarında artan hastalıklarla konuşulurdu.

Çarpık yapılaşmalardan çok, mükelleflere ipotekli arsalardan dolayı verilemeyen tapular konuşulurdu!

Pislik bile göze batmazdı pek! Trafik canavarları   “TC’den DAÜ’ye gelen ZZ plakalı arabalı öğrencilerdi!

Devran değişti! “Büyüdük” ki şimdi tüm sorunları hep birlikte ve çığlık çığlığa çağırıyoruz! Çünkü hepsinin altında kaldık canımız çıkıyor!