Filede şampiyon Esentepe ve Polatpaşa

İlkokullar arası Voleybol Birinciliğinde kız ve erkeklerde salonları olmayan okullar şampiyonluğa ulaştılar

FİNALİ 2-0 KAZANDILAR:

Mağusa Arena’da oynanan finallerde kızlarda Esentepe İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu’nu, erkeklerde ise Polatpaşa İlkokulu, 0Şehit Zeki Salih İlkokulu’nu 2-0’lık skorlarla yenerek şampiyon oldular

İlkokullar arası Voleybol Birinciliğinde kızlarda Esentepe, erkeklerde ise Polatpaşa şampiyon oldu.

Mağusa Arena’da oynanan finallerde salonları olmayan takımların mücadeleleri izlendi.

Kızlarda Polatpaşa İlkokulu’nu, 2-0 yenen Esentepe İlkokulu şampiyonluğu kazanan taraf olmayı başardı.

Erkeklerde ise finalde Şehit Zeki Salih İlkokulu’nu 2-0’la yenen Polatpaşa İlkokulu şampiyon oldu.

Üçüncülükleri ise kız ve erkeklerde Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu takımı kazandılar.

Hentbolda finalistler belirlendi

İlkokullar arası Hentbol Birinciliğinde ise dün oynanan yarı final maçları sonunda finale kalan takımlar belli oldu.

Kızlarda Ağırdağ ile Atatürk finale yükselirken, erkeklerde de Necati Taşkın ile Yakın Doğu final oynamaya hak kazandılar.

Bugün Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak kızlar finali saat 10.30’da erkekler finali ise saat 11.15’te başlayacak.

Yarı finallerde şu sonuçlar alındı:

Kızlar

Ağırdağ ilkokulu 4 – Necati taşkın ilkokulu 3

Atatürk ilkokulu 9 – Haspolat ilkokulu 3

Erkekler

Necati Taşkın ilkokulu 13 – Dikmen ilkokulu 3

Yakın Doğu İlkokulu 11 – Levent ilkokulu 6