Ankara armudunda, acı biberde ve semizotunda limit üstü ilaç kalıntı

Tarım Dairesi ithal ürünlerden alınan 42 numuneden 39’unun, yerli ürünlerden alınan 27 numuneden 25’inin temiz çıktığını açıkladı.

İthal ürünlerden Ankara armudunda, yerli ürünlerde acı biberde ve semizotunda limit üstü ilaç kalıntısı saptandı.

Tarım Dairesi, 16 Kasım – 22 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerde yapılan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ithal ürünlerde, pamuk tohumu küspesi, üzüm, elma ve armut çeşitleri, cennet meyvesi, patates, buğday unu, ayva, yeşil acı biber, çeri domates, kırmızı acı biber, acı pul biber, tatlı pul biber, arpa ve susam olmak üzere 42 numuneden 39’u temiz çıktı.

3 numunede ilaç kalıntısına rastlandı. İki farklı tarihte SVS Ltd’e ait 2 Ankara armudunda ve Nuri Ersoy’a ait Ankara armudunda limit üstü ilaç kalıntısı çıktı. Ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde patlıcan, ıspanak, çiçek lahanası, dere otu, roka, maydanoz, pazı, gollandro, domates, salatalık, biber, kabak, semizotu olmak üzere 27 numuneden 25’i temiz. 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Aydınköy’de Muharrem Birsin’e ait acı biberde ve Gzimağusa’da Mehmet Ceylan’a ait semizotunda limit üstü ilaç kalıntısı saptandı. Ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu