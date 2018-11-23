Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı bünyesinde kurulan “Yaşam Atölyesi”nde çocukların ürettikleri sergilendi.

İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşan serginin açılışını,

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan yaptı. Sergiye, Kültür Dairesi Müdürü Sayın Şehbal Hamzaoğulları, Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, gönüllü eğitmenler ve eserlerin mimarları çocuklar ve aileleri de katıldı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer de gecede yaptığı konuşmada, vakfın önemli faaliyetlerinden olan ve üye çocukların sosyalleşmesi ve gelişimleri için büyük önem taşıyan Yaşam Atölyesi’nin iki yıllık emek sonucunda verdiği meyvelerinin sergilenecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özer, tüm çocukların muhteşem eserler ürettiklerini ve bununla gurur duyduklarını vurguladı.