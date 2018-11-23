Meral Akıncı “Kadınım-Özgürüm-Farkındayım” konserini izledi

Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Akıncı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında düzenlenen “Kadınım-Özgürüm-Farkındayım” konserini izledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, çocukların, insanlık öğretilerek büyütülmesi gerektiğini ifade ederek, “Çocuklarımıza, kız-erkek ayrımı yapmadan sosyal rollerinin ne olduğunu öğreteceğimize, biz onlara çağdaş insan olmayı öğretelim” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) “Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu” ile Ankara’da bulunan “Sevda Cenap and Müzik Vakfı” Kadınlar Korosu’nun verdiği “Kadınım-Özgürüm-Farkındayım” konserini izledi.

Meral Akıncı, konser öncesi yaptığı konuşmada, ülkede daha güzel günler ve yarınlar için, bütün arzularının, şiddetsiz, sosyal adaleti yerine getirecek bir yaşam biçimini ve yaşam alanını oluşturmak olduğunu söyledi.

Kadına karşı şiddette, dünya ölçeğinden rakamlar vererek, ülkedeki rakamların da dünyayla paralel gittiğine değinen Meral Akıncı, dünyada olduğu gibi KKTC’de de her üç kadından birinin ev içi ve fiziksel şiddet gördüğünü, son günlerde kadınlara karşı şiddetin görünürlüğünün ve ölümlerin arttığını anlattı.

“ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE İHTİYAÇ VAR”

Kadına ve çocuğa karşı şiddetin önceleri toplumda pek görünürlüğünün olmadığını belirterek, şiddetin ortaya çıkarılmasının kolay olmadığına değinen Meral Akıncı, ülkede bu konularda yapılan araştırmalardan önemli sonuç elde edilmediğini anlattı.

Meral Akıncı, “Merkezi yönetimler, yerel yönetimler yasalarla bazı düzenlemeler, önlem, koruma, ceza yapar, bunun yanında bizim sorunumuz, zihniyetlerde ve alışkanlıklarla geliştirdiğimiz yaşam biçimindedir” dedi.

Meral Akıncı, bu alanda yurt içi ve yurt dışında yarım asra yakın çalışmaları olduğuna işaret ederek, dünyada olduğu gibi ülkede de bu alanda zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çocukların geleneksellik içerisinde değil, çağın gündemi içerisinde yetiştirilmesi ve insanlık öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Meral Akıncı, “Çocuklarımıza, kız-erkek ayrımı yapmadan sosyal rollerinin ne olduğunu öğreteceğimize, biz onlara çağdaş insan olmayı öğretelim” diyerek, toplumda acilen buna ihtiyaç olduğunu kaydetti.

PAZAR GÜNÜ YAPILACAK YÜRÜYÜŞE DAVET

Meral Akıncı, konuşmasında, Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı, Lefkoşa Dereboyu’nda 25 Kasım Pazar günü saat 10.30’da başlayacak, “Bu yolda ben de varım” farkındalık yürüyüşüne herkesi davet etti.

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) Başkanı Sıdıka Özdoğan da, konserin gerçekleşmesine katkılarından dolayı Meral Akıncı’ya teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

MAKAMER “Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu” Şefler Rana Uluçay ve Erkan Dağlı yönetiminde, Sevda Cenap and Müzik Vakfı Kadınlar Korosu da Şef Cihan Can yönetiminde sevilen eserleri seslendirdi.