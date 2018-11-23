AvrupaDünya

BAE’nin ingiliz vatandaşını ömür boyu hapse mahkum etmesi

JEREMY HUNT

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası verdiği İngiliz vatandaşı Matthew Hedges’in durumuna ilişkin, “Bu konuyu çözüme kavuşturamazsak, ciddi diplomatik sonuçları olacak.” dedi.

Sky News televizyonuna konuşan Hunt, İngiltere’nin Hedges’in durumuyla ilgili kaygılarını BAE’ye ilettiğini belirtti.
Hunt, “Bu konuyu çözüme kavuşturamazsak, ciddi diplomatik sonuçları olacak çünkü bu durum kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Bakan Hunt, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda da dün Hedges’in durumuyla ilgili olarak BAE’li mevkidaşı ve bu ülkenin Londra Büyükelçisi ile görüştüğünü duyurdu.

Hunt’ın Dışişleri Bakanlığında kabul ettiği Hedges’in eşi Daniela Tejada da görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, “Keşke kaygılarım en başından itibaren daha ciddiye alınsaydı ama en azından şimdi Dışişleri Bakanlığının daha sağlam bir tutum almaya başladığını görüyorum.” diye konuştu.

Daha Fazla Göster



İlgili Makaleler

23 Kasım 2018

Finlandiya, Suudi Arabistan ve BAE’ye silah satışını durdurdu

Düğünde çatışma: 21 ölü
23 Kasım 2018

Kolombiya’da üniversite öğrencileri polisle çatıştı

PAKİSTAN
23 Kasım 2018

Pakistan’da Çin Konsolosluğu’na bombalı ve silahlı saldırı

23 Kasım 2018

AB, Brexıt zirvesine hazırlanıyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2018, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Kapalı