Girne Akçiçek Hastanesi’ne bağış

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Girne’ye yapılması düşünülen yeni devlet hastanesinin müjdesinin birkaç ay içerisinde verilebileceğini söyledi.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarla bazı vatandaşların Girne Akçiçek Hastanesi’ne yaptığı bağışlar dolayısıyla bugün hastanede tören düzenlendi.

Törene Sağlık Bakanı Filiz Besim’in yanı sıra, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Milletvekilleri İzlem Gürçağ, Jale Refik Rogers, Fazilet Özdenefe, Koral Çağman ve Ünal Üstel, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve bağış yapan kişi ve kurumlarla temsilcileri katıldı.

BİRİNCİ: “YENİ HASTANE OLMAZSA OLMAZ”

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci törende yaptığı konuşmada, 1974’ten 90’lı yılların sonuna kadar eski Akçiçek Hastanesi’nin kötü şartlarda ve az bir personelle hizmet verdiğini, gelişen ve büyüyen Girne ve nüfustaki artışa bağlı olarak bugün yeni bir hastanenin artık Girne’nin olmazsa olmazı haline geldiğini kaydetti.

Şu anki hastanenin yeni bölümlere de ihtiyaç duyduğunu anlatan Birinci, 23 yıldır görev yaptığı Girne Hastanesi’nde bugüne kadar birçok kurum, kuruluş ve kişiden bağış geldiğini, her yapılan yardım ve bağışın hastalar için önemli olduğunu vurguladı.

Birinci, bağış yapan kişi ve kurumlara teşekkür ederek, maddi rakamlardan çok yapılan yardımın önemli olduğuna işaret etti.

GÜNEŞ

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, sağlık ve eğitime yapılan katkıların “kutsal” nitelik taşıdığını söyleyerek dernek yöneticilerine ve iş insanlarına kazançlarının bir kısmını bağış için ayırmalarından dolayı teşekkür etti ve Kaymakamlık olarak takdir ettiklerini belirtti.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim ise insana ve sağlığa yardımın en önemli tutkulardan birisi olduğunu ifade ederek, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin en büyük yardımı elde eden hastane olduğunu, kurulduğu zamanlarda dahi büyük yardımlarla faaliyete geçtiğini belirtti.

“150 BİNDEN FAZLA NÜFUSA HİZMET VERİLİYOR”

Yapılan bağışlara teşekkür eden Besim, Girne Hastanesi’nin Lapta, Esentepe ve Tatlısu’daki sağlık merkezleriyle birlikte 150 binden fazla nüfusa hizmet verildiğini ve Girne’ye yeni bir hastane kurulması adına birkaç ay içerisinde bir müjde verebileceklerini belirtti.

ESKİ HASTANE BAKIMEVİNE ÇEVRİLECEK

Yeni bir hastane için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Besim, eski Girne Dr. Akçiçek Hastanesi binasının da kamu-özel ortaklığında yaşlı bakımevine çevrilmesi amacıyla 27 Kasım’da ihaleye çıkılacağını ve önümüzdeki 1 yıl içinde hizmete girmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Besim sözlerini “El ele, iş birliğiyle, emin adımlarla yürümek dileğiyle” diyerek tamamladı.

PLAKETLER

Bakan Besim’in konuşmasının ardından plaketlerin takdimine geçildi.

Hastaneye 13 yatak bağışında bulunan Cancer Charity Trust adına plaketi CCT Başkanı Wendy Anderson’a Bakan Filiz Besim takdim etti.

Hastaneye 3 hasta yatağı bağışı yapan Oscar Group adına Dr. Şölen Nasıfoğlu’na da Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından plaket takdim edildi.

Çocuk Servisi’nin dizaynını üstlenen Yeşim Sakallılar’a ve Çatalköy Geliştirme ve Kültür Derneği adına Pervin Özgöçen’e plaketi Girne Kaymakamı Sinan Güneş tarafından verilirken, Dr. Akçiçek Hastanesi’ni Kalkındırma Derneği adına Başkan Şefik Küçük plaketini Hastane Başhekimi Ceyhun Birinci’den aldı.

Tören, hastaneye yapılan bağışların yerinde görülmesi ve ardından kokteylle son buldu.