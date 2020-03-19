Anılarda gezinti

Fevzi BEYAR

Covid-19’un (Corinavirüz) insanlığı vurup bizleri evlere kapandığımız şu günlerde anılarımızla baş başa kaldık. Geçmiş zaman olur ki “hayali cihan değer” desturunu dikkate alarak anılarda şöyle bir gezinti yapmaya karar verdim…

Öncelikle kendi camiam, spor ve basın camiasını bir araya getiren resimlere öncelik vererek diğer bir deyişle kendimize kıyak çekmeyi yeğledim!

Elime geçen ilk resim Ertan Birinci’nin Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı olduğu yıllarda adamıza davet ettiğimiz bir hafta misafirimiz olan Jupp Derwal ve yardımcısı Ahmet Akcan’ın, Spor Bakanımız Günay Caymaz ve zamanın KTSYD yöneticileri ile sporseverleri Akdoğan Özgürlük Stadı’nda bir arada yansıtan resimleri paylaşmak istedim.

Resimde görünenlerin isimlerini ayrı ayrı yazmama gerek yok çünkü siz onları zaten tanıyorsunuz. Bazı yöneticilerimiz (Kally gibi) kenara çekilmiş olsallarda, özellikle basının içerisinde yoğrulanlar, hala kalem oynatmakta görüşlerini sizlere aktarmaktadırlar.