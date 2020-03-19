KıbrısSpor

Cimnastik kulübünden sponsoruna plaket

19 Mart 2020

 VİRÜSTEN ÖNCE GİTTİLER

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü heyeti, kulübün sponsoru Esenem Ltd direktörü Mustafa Kırmızı’yı ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi. Kulüp virüs salgını öncesinde plaketini takdim etmeyi yetiştirdi.

 Yüksel Özyaşar’ın başkanlığını yaptığı Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü, kulübün sponsoru Esenem Ltd direktörü Mustafa Kırmızı’yı ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.

Korona virüs salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin durdurulmasından önce gerçekleştirilen ziyarette başkan Yüksel Özyaşar, muhasebe sorumlusu Yıldız Özçakmaklı ve antrenör Nurcan Türkkal yer aldı.

Başkan Yüksel Özyaşar ziyarette yaptığı konuşmada, Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü sporcularına kıyafet sponsoru olarak sporumuza ve çocuklarımıza verdiği destek nedeniyle Esenem Ltd ve direktör Mustafa Kırmızı’ya teşekkür etti.




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