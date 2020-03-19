Yakın Doğu evde çalışıyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında lige verilen arada Yakın Doğu Üniversitesi basketbolcuları kendilerini hazır tutmak için idmanlar yapıyorlar.

NEŞELİ İDMANLAR

Kaptan Halil Kutruza kızı ile evinde çalışmalarını sürdürürken bu neşeli anları fotoğrafladı. Takımın diğer oyuncuları İhsan, Palmer, Günay ve Baran da kendilerini hazır tutmak amacı ile verilen programı uyguluyorlar.

Tonguç KOTAK

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında ülkemizdeki tüm sportif faaliyetler durdurulurken, Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde yer alan lider Yakın Doğu Üniversitesi’nin oyuncuları bireysel çalışmalarını evden sürdürüyorlar.

Yakın Doğu Üniversitesi oyuncuları idmanların yapılmamasına rağmen koç Halit Kıryağdı’nin verdiği çalışma rapor doğrultusunda evlerinde çalışıyorlar.

Neşeli idmanlar

Kıryağdı’nın verdiği çalışma programı çerçevesinde oyuncular evlerinde eğlenceli idmanlar yaparak formada kalmaya çalışıyorlar.

Kaptan Halil Kutruza kızı ile evinde çalışmalarını sürdürürken bu neşeli anları fotoğrafladı.

Takımın diğer oyuncuları İhsan, Palmer, Günay ve Baran da kendilerini hazır tutmak amacı ile verilen programı uyguluyorlar.