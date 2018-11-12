Güney Kıbrıs

Anastasiadis, Erdoğan ile görüştü

Anastasiadis Paris’te Erdoğan ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi

İtalya ve Avrupa Birliği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine, 1’inci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yıl dönümünü kutlama etkinliklerine katılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bu çerçevede önemli ve kısa görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin, liderler onuruna verdiği yemek çerçevesinde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sosyal içerikli kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini, Kıbrıs sorununa hiç değinilmediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, yemek çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve diğer liderlerle de bir araya geldi.




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