FutbolKöşe YazarlarıSpor
Forest 90’da siftah etti
Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, İsmail Ercan, Mustafa Torun
Küçük Kaymaklı 1 – 0 Gençler Birliği
Raif D Pehlivan Tolga Nergiz
Bahadır Göçben Ahmet Kara (Dk.66 Kadir Erol)
Sercan Çoban Barış Dağ
Ousmane Keita Sinan Öğüt
Taner Bingöllü Mustafa Tekpınar
Hüseyin Adal Martins Eyerakpo
Osman Şanverdi Elvis Sakyı
Yağış Gençay (Dk. 82 Bello) Sadettin Köse
Rifat Hacıarifoğlu Cenker Yazar(Dk.79 Ahmet Aygörmez)
Celal Habeşoğlu (Dk.64 Ramadan Ağdaç) İbrahim Köse
Paul Assare Kevin Assiga
Goller:
Dk. 90 Ramadan Ağdaç
K-Pet Süper Ligin 8.haftasında ligin son sıralarında yer alan iki takımdan Küçük Kaymaklı, Gençler Birliği’ni konuk etti. Karşılaşma Küçük Kaymaklı’nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ilk yarısında daha atak oynayan Kaymaklı, Keita ve Osman’la girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz kapandı. 74.dakikada Ramadan’ın şutu direkten geri geldi. 90.dakikada Paul’un sol tarafa çıkardığı pası Ramadan Ağdaç iyi bir vuruşla ağlara gönderdi ve maçın tek golünü kaydederek skoru belirledi ve Kaymaklı maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bu karşılaşmanın sonunda Küçük Kaymaklı ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 8’e çıkarırken Gençler Birliği 3 puanda ve son sırada kaldı.