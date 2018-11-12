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Forest 90’da siftah etti

forest

Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, İsmail Ercan, Mustafa Torun

 

Küçük Kaymaklı                               1             –              0                             Gençler Birliği

Raif D Pehlivan                                                                                               Tolga Nergiz

Bahadır Göçben                                                                                             Ahmet Kara (Dk.66 Kadir Erol)

Sercan Çoban                                                                                                  Barış Dağ

Ousmane Keita                                                                                                              Sinan Öğüt

Taner Bingöllü                                                                                                 Mustafa Tekpınar

Hüseyin Adal                                                                                                   Martins Eyerakpo

Osman Şanverdi                                                                                            Elvis Sakyı

Yağış Gençay (Dk. 82 Bello)                                                                       Sadettin Köse

Rifat Hacıarifoğlu                                                                                           Cenker Yazar(Dk.79 Ahmet Aygörmez)

Celal Habeşoğlu (Dk.64 Ramadan Ağdaç)                                            İbrahim Köse

Paul Assare                                                                                                      Kevin Assiga

 

                                                               Goller:

Dk. 90 Ramadan Ağdaç

K-Pet Süper Ligin 8.haftasında ligin son sıralarında yer alan iki takımdan Küçük Kaymaklı, Gençler Birliği’ni konuk etti. Karşılaşma Küçük Kaymaklı’nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ilk yarısında daha atak oynayan Kaymaklı, Keita ve Osman’la girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz kapandı. 74.dakikada Ramadan’ın şutu direkten geri geldi. 90.dakikada Paul’un sol tarafa çıkardığı pası Ramadan Ağdaç iyi bir vuruşla ağlara gönderdi ve maçın tek golünü kaydederek skoru belirledi ve Kaymaklı maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bu karşılaşmanın sonunda Küçük Kaymaklı ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 8’e çıkarırken Gençler Birliği 3 puanda ve son sırada kaldı.

 




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