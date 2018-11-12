Forest 90’da siftah etti

Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, İsmail Ercan, Mustafa Torun

Küçük Kaymaklı 1 – 0 Gençler Birliği

Raif D Pehlivan Tolga Nergiz

Bahadır Göçben Ahmet Kara (Dk.66 Kadir Erol)

Sercan Çoban Barış Dağ

Ousmane Keita Sinan Öğüt

Taner Bingöllü Mustafa Tekpınar

Hüseyin Adal Martins Eyerakpo

Osman Şanverdi Elvis Sakyı

Yağış Gençay (Dk. 82 Bello) Sadettin Köse

Rifat Hacıarifoğlu Cenker Yazar(Dk.79 Ahmet Aygörmez)

Celal Habeşoğlu (Dk.64 Ramadan Ağdaç) İbrahim Köse

Paul Assare Kevin Assiga

Goller:

Dk. 90 Ramadan Ağdaç

K-Pet Süper Ligin 8.haftasında ligin son sıralarında yer alan iki takımdan Küçük Kaymaklı, Gençler Birliği’ni konuk etti. Karşılaşma Küçük Kaymaklı’nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ilk yarısında daha atak oynayan Kaymaklı, Keita ve Osman’la girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz kapandı. 74.dakikada Ramadan’ın şutu direkten geri geldi. 90.dakikada Paul’un sol tarafa çıkardığı pası Ramadan Ağdaç iyi bir vuruşla ağlara gönderdi ve maçın tek golünü kaydederek skoru belirledi ve Kaymaklı maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bu karşılaşmanın sonunda Küçük Kaymaklı ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 8’e çıkarırken Gençler Birliği 3 puanda ve son sırada kaldı.