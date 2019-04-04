Liseli hentbolcularımız Aksaray’da darp edildi

Ahmet ÖZSOY

Ülkemizde düzenlenen Liselerarası Hentbol Birinciliğinde şampiyon olarak Türkiye finallerine giden okullarımızdan Anafartalar Lisesi hentbol erkek takımının bugün oynadığı maçta büyük kavga çıktı.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Spor Faaliyetleri Hentbol branşı Gençler Kategorisi Yarı Final müsabakalarında Aksaray grubunda mücadele eden Anafartalar Lisesi erkek takımımız polislik oldu.

Karşılıklı itişmelerle başlayan olaylarda yumruklar ve tekmeler atıldı. Aksaray Spor Salonu’nda tribünlerden vatandaşların da salona girmesi ile Anafartalar Lisesi sporcularımız çok zor anlar yaşadı.

Aksaray’dan gazetemize ulaşan son haberlerde olayların çok ciddi boyuta ulaşabilecek kadar büyüdüğünü ve 2 sporcumuzun darp edildiğini, polisin devrede olduğu öğrenildi.

Spor Dairesi Müdürü devreye girdi

Aksaray’daki hentbol maçında çıkan olaylar hakkında haber alan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu bölge TC Spor İl Müdürlüğü ve KKTC Ankara Elçiliği ile hemen temas kurdu.

Değirmencioğlu, Aksaray’da yakın dostları olan yetkililerle iletişim kurarken KKTC Ankara Elçiliği Eğitim Ateşesi’nin de kafilemizle ilgilenmesi için Aksaray’a gitmesini istedi.

Federasyon başkanı antrenörü aradı

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan da yaşanan olaylardan haber alır almaz Anafartalar Lisesi beden eğitimi öğretmeni ve hentbol antrenörü Naciye Erdoğan’ı arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bahadır Ayhan, Aksaray bölgesindeki hentbol idaresi ile ve temasa geçerek kafilemize yardımcı olmalarını istedi Spor Dairesi ile de bu konuda iletişim kurdu.