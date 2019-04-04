Yukarı Bostancı’da 5 ton kaçak et ele geçirildi

Yukarı Bostancıda dün traktöre bağlı römork içerisinde Güney Kıbrıs’tan alındığı düşünülen 5 ton karkas et bulundu.

Etlerin bulunduğu römork ve traktörün, dün gece 20.30 sıralarında, terk edilmiş ve çamura saplanmış vaziyette bulunduğunu açıklayan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE NARGİLE SATAN CAFEYE YASAL İŞLEM

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Muflon Cafe Bar isimli iş yerinde, 18 yaşından küçük iki kişiye nargile satışı yapıldığı gerekçesiyle, iş yeri işletmecisi M.R.(E-34) hakkında yasal işlem başlatıldı.