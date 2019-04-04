Kıbrıs

Milli Eğitim Bakanı Özyiğit, İzmir’e gitti

4 Nisan 2019
Cemal Özyiğit

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 24. İzmir Kitap Fuarı açılışına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere İzmir’e gitti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, temasları çerçevesinde İzmir Valisi, KKTC İzmir Başkonsolosu ve üniversite rektörleri ile bir araya gelecek Özyiğit, İzmir’de bulunduğu süre içerisinde ayrıca eğitimlerine İzmir’de devam eden Kıbrıslı öğrencilerden oluşan bir heyetle de bir araya gelecek.

Özyiğit, bunun yanında 6 Nisan Cumartesi günü TÜYAP tarafından düzenlenen 24’üncü İzmir Kitap Fuarı açılışına katılarak, Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi tarafından kurulacak “KKTC Yayınları” standını ziyaret edecek.

Cemal Özyiğit’e temasları sırasında Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç ile Yüksek Öğrenim Danışmanı Yeşim Dede eşlik edecek. Özyiğit ve beraberindeki heyet pazar günü yurda dönecek.

Etiketler


İlgili Makaleler

Ayşegül Baybars

İçişleri Bakanı Baybars, Ercan’da muhaceret yetkilileriyle görüştü

4 Nisan 2019

Avrupa Birliği için ‘en düşük ölümlü kaza sayısına ulaşmak’ yetmiyor

4 Nisan 2019

Yukarı Bostancı’da 5 ton kaçak et ele geçirildi

4 Nisan 2019
denetleme

58 iş yeri denetlendi, 2 iş yerine ihbar verildi

4 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı