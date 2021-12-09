Amcaoğlu: YÖK ile konuştuk sıkıntı giderilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıslı Türk öğrencilerin GCE ve A Level sonuçlarının Türkiye’deki üniversiteler tarafından kabul edilmeyeceğine yönelik alınan kararın birkaç güne kadar ortadan kalkacağını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu SES KIBRIS web tv’de katıldığı Kıbrıs’ın Nabzı programında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

Kıbrıslı Türk öğrencilerin GCE ve A Level sonuçlarının Türkiye’deki üniversiteler tarafından kabul edilmeyeceğine yönelik olarak yapılan açıklamalar ile ilgili bilgi veren Bakan Amcaoğlu şöyle konuştu:

“Bu kararı Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurulu aldı. Yaklaşık 10 gün önce de bize yazılı olarak iletildi. Biz geçen hafta İstanbul’da yapılan eğitim şurasına katılmıştım ve burada Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile konuyu görüştüm. Daha sonra da Ankara’daki Büyükelçiliğimiz aracılığıyla YÖK’e sıkıntının aşılması talebimizi ilettik. Bana Sayın Bakanın söylediği şuydu; YÖK ile irtibata geçerek bu sıkıntının ortadan kaldırılacağı ifade edildi. YÖK’ün bugünlerde yapacağı yürütme kurulu toplantısında konu gündeme gelecek ve olumlu bir sonucun bize döneceği bilgimiz var.

Sendikalarımız hemen bu konunun üzerine atılıp ‘ambargo’ dediler. TC’yi eleştirme ya da iki ülke arasındaki ilişkileri bozma adına. Halbuki biz istişareler ediyoruz. Gözden kaçırılan bazı gerçekler ışığında yanlış kararlar alınabilir. Ama iyi niyetle hatalardan dönülmesi mümkündür. Biz muhataplarımızla bunu yapıyoruz. Ve bize söylenen böyle bir sıkıntı yaşanmayacağıdır. Ben buradan ilgililere çok teşekkür ediyorum.”