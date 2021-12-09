La Palma’da lavlar 2 bin 881 binayı kül etti

Avrupa Birliğinin (AB) uydu gözlemevi programı Cobernicus’un verilerine göre Cumbre Vieja Yanardağı’nın püskürttüğü lavlar, 82 günde çoğu ev olmak üzere 2 bin 881 binayı yok ederken 158 binada kısmi hasara neden oldu.

Kanarya Adaları’nda 50 yıl sonra aktif hale geçen ilk volkan olan Cumbre Vieja, bugüne kadar 28 bin olimpik havuzu dolduracak 94 milyon metreküp lav püskürttü.

Lavlar, yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kaplarken denize dökülen alanda 48 hektarlık delta oluşturdu.

Son 2 gündür yanardağın ağızlarından lav çıkmasa da patlamaların devam ettiği, gaz yayılımının sürdüğü görülüyor.