Covid-19 pozitif kanser hastası hemşire eksikliği nedeniyle yoğun bakıma alınamadı.

Göğüs kanseri ve şeker hastalığı bulunan H.F.P isimli 77 yaşındaki hasta covid-19’a yakalandı. Alınan bilgiye göre 2 Aralık’ta pozitife dönen hasta Acil Durum Hastanesi’nde yaşanan hemşire sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alınamadı.

Değerleri yükseldiği için oksijen makinesine bağlanması gereken hasta, yoğun bakımda 12 boş yatak olmasına rağmen yeterli hemşire sayısı olmadığı için yoğun bakıma alınamadı. H.F.P isimli 77 yaşındaki hasta ile birlikte 4-5 hasta daha yoğun bakıma girebilmek için sıra bekliyor.

Bilindiği üzere Hemşire ve Ebeler Sendikası Acil Durum Hastanesi’nde yaşanan hemşire eksikliğini uzun süredir gündeme getiriyordu.